In der neu gestalteten Ausstellung präsentiert Straub Wintergärten innovative und exklusive Trends im Glashaus und Wintergartenbereich. Das Unternehmen aus Friedrichshafen lädt die interessierte Kundschaft dazu ein, das Wohnen nah an der Natur und mit viel Licht zu erleben.

Wind und Regen trotzen

Mit einem Terrassendach schon Anfang des Jahres den Frühling einläuten, mit einem Glashaus Wind und Regen trotzen. Ein Wintergarten als heller, lichtdurchfluteter Wohnraum wird schnell zum Herzstück des Hauses und zum Lieblingsplatz der Familie: scheinbar in der Natur und dennoch gegen Wettereinflüsse geschützt. Was liegt also näher, als sich einen geschützten Platz zu schaffen, mit fließenden Übergängen von innen nach außen, mit viel Transparenz und Licht?

Individuelle Ideen planen

Zahlreiche Inspirationen und Planungshilfen bietet auch in diesem Jahr der beliebte Schausonntag am 31. März. Es dreht sich bei der Firma Straub Wintergärten in Friedrichshafen von 10 bis 16 Uhr alles um die Planung von individuellen Ideen, die eigene Terrasse zu überdachen.

Ganzjährige Wohlfühl-Oase

Die Besucher können sich zudem auf ein absolutes Produkthighlight freuen, das neue Flachdach SDL Acubis sowie den neuen Flachdach-Wohnwintergarten. Mit der Glas-Faltwand, die großflächig geöffnet die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings einfängt und gut geschützt die Sicherheit einer geschlossenen Fassade bietet, wird der Wintergarten zu einer ganzjährigen, wetterunabhängigen Wohlfühl-Oase.

Die Anschaffung eines Wintergartens ist dabei von vielen Überlegungen begleitet. Deshalb ist eine qualifizierte Beratung durch einen kompetenten Fachbetrieb bei der Planung und Umsetzung des individuellen Wohntraumes unabdingbar.

Alternative: Glashaus

Eine Alternative zum Wintergarten ist das Glashaus, denn jedes Terrassendach lässt sich mit senkrechten Glaselementen ausstatten – auch nachträglich. Bei Wind oder Nieselregen schließen Sie die senkrechten Elemente und sind optimal geschützt – bei Sonnenschein öffnen Sie Ihr Glashaus im Handumdrehen und genießen die Freiluft-Terrasse.

Qualität „Made in Germany“

Gemeinsam mit dem Hersteller Solarlux steht die Firma Straub Wintergärten für beste Qualität „Made in Germany“.

Nach welchen Vorstellungen und individuellen Wünschen das eigene Zuhause auch erweitert werden soll: Die Firma Straub Wintergärten bietet die passende Lösung – und dass seit über 20 Jahren.



Die Firma Straub freut sich auf Ihren Besuch!

Kontakt

Straub Wintergärten

Barbarossastraße 51

88046 Friedrichshafen

Telefon: +49 7541 286 210

Fax: +49 7541 286 211

Internet: www.straub-

wintergarten.de