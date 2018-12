von Claudia Wörner, Christoph Heuser und Siegfried Volk

Nicht den ganzen Tag im Bett verbringen

Simon Theis, Meersburg: An Silvester knallen die Sektkorken, an Neujahr knallt es im Schädel – Pros(i)t Neujahr! Der erste Morgen im Jahr 2019 wird vielerorts mit Kopfschmerzen und Übelkeit verbunden sein. Und viele der Leidtragenden werden sich vornehmen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passiert. Oder zumindest darüber nachdenken und abwägen, ob der Spaß und seine Folgen noch in gesunder Relation zueinander stehen.

Simon Theis aus Meersburg hat sich für den Silvesterabend mit seinen Kollegen in Konstanz verabredet. Dort wohnen die meisten seiner Kommiltonen. Der Student wird den Abend mit den Kollegen aus seinem Studiengang locker angehen. In gemütlicher Runde beisammen sitzen, dazu werden auch ein paar Brettspiele ausgepackt. Der Gastgeber hat ein Käsefondue versprochen. Das Feuerwerk möchte die Gruppe gerne am See verfolgen. „Und später geht es vielleicht noch in eine Bar“, sagt der 21-Jährige.

Die Frage, ob er darauf vorbereitet ist, falls es ein Grauburgunder zu viel wird, verneint der junge Mann. „Alles wie immer“, sagt er grinsend. Die typischen Sprüche wie „unbedingt Grundlage schaffen“ kenne er. „Natürlich“, meint er und winkt ab. Sein Ziel sei es ohnehin nicht, besonders viel zu trinken, „sondern den Abend in angenehmer Atmosphäre zu genießen“. Als gesundheitsbewusster Mensch schätzt er den kontrollierten und gezielten Genuss. „Ich würde mir auch keinen Fusel kaufen, ich glaube, das macht viel aus“, sagt Theis. Sein letzter Kater sei bereits einige Zeit her. „Ich vermisse das nicht“, meint der Wahl-Meersburger, der im nordhessischen Kassel aufgewachsen ist. Die Auswirkungen auf den Folgetag seien auch ein Grund dafür, dass sich Simon Theis mittlerweile beim Trinken zurückhält: „Ich habe die Tage meist komplett im Bett verbracht und das hat mich geärgert.“ Dass ihm dieses Schicksal doch noch einmal in seinem Leben widerfahren könnte, will er nicht abstreiten. „Zumindest plane ich es nicht, aber wenn es passt, dass passt es.“ Nach einer Pause fügt er lachend an: „Ich werde auf jeden Fall vorher ordentlich essen.“ Das geplante Fondue ist sicher nicht die schlechteste Grundlage.

Notdienst in der Apotheke am Feiertag

Arbeiten, wenn andere den Feiertag genießen: Für Apotheker Markus Hochdörffer, Inhaber der Druidix-Apotheke im Kaufland in Eriskirch, gehört der Notdienst zum Beruf dazu. Er freut sich, wenn die Kunden seine Arbeit anerkennen. | Bild: Claudia Wörner

Apotheker Markus Hochdörffer, Eriskirch: Morgens um 8.30 Uhr öffnet am 1. Januar die Druidix-Apotheke im Kaufland in Eriskirch. 24 Stunden Notdienst am Feiertag: Das steht für Markus Hochdörffer auf dem Programm. Für den Apotheker hieß es an Silvester also nach dem Anstoßen aufs neue Jahr und dem Feuerwerk vergleichsweise früh ins Bett zu gehen, um fit für den langen Arbeitstag zu sein.

Morgens packt Hochdörffer dann seine Tasche mit Zahnbürste, etwas zu Essen und einem Buch für die späten Stunden. Der Notdienst beginnt in der Regel ruhig, weiß er aus Erfahrung. Viele liegen ja noch im Bett. "Trotzdem ist an Feiertagen immer viel mehr los als während eines normalen Wochenenddienstes", berichtet der Apotheker. Im Voraus planen lasse sich so ein 24-Stunden-Dienst jedoch nie.

Schmerzmittel, Medikamente gegen Erkältung, Hustensaft oder etwas gegen die Magen-Darm-Geschichte werden regelmäßig verlangt. "Für die Kunden ist es ja auch wirklich ein Notfall, wenn sie Kopfschmerzen haben und es findet sich keine Tablette mehr im Arzneimittelschrank", sagt der Apotheker verständnisvoll. Auch wenn Windeln, Babynahrung oder Tampons am Feiertag ausgehen, sei der Gang in die Apotheke nachvollziehbar. Wenn jemand aber morgens um 1 Uhr auf die Klingel drückt, um ein Massageöl, Zeckenmittel für die Katze oder eine Schwedenkräutermischung zum selbst Ansetzen verlangt, seien er und seine Mitarbeiterinnen nicht gerade begeistert. "Aber wir regen uns nicht auf, schließlich wollen wir ja anschließend weiterschlafen", erzählt er.

Nicht nur an Neujahr verkauft der Apotheker im Notdienst Schwangerschaftstests an Kundinnen, die dafür einen Anfahrtsweg von bis zu zehn Kilometern und die gesetzliche Notdienst-Gebühr von 2,50 Euro pro Kauf auf sich nehmen. "Im Gegensatz zu vielen anderen Gegenden ist das Apothekennetz in unserer Region ja noch vergleichsweise dicht", stellt Hochdörffer fest, der auch die Marienapotheke in Eriskirch-Mariabrunn betreibt.

Die Arbeit an Neujahr macht Markus Hochdörffer nichts aus. "Der Notdienst gehört für uns dazu. Andere sind ja ebenfalls gefordert – von der Gastronomie über Bus und Bahn bis zur Stromversorgung". Besonders freut sich Hochdörffer, wenn er von den Kunden etwas Wertschätzung bekommt. "Viele bedanken sich, dass wir am Feiertag für sie da sind." (rac)

Mit viel Musik ins neue Jahr

Für Karin und Bernd Ruther aus Pfullendorf gehört nach der Silvesterparty der Besuch des Neujahrskonzerts in der Stadthalle zum festen Programm. | Bild: Klaus Ruther

Karin und Bernd Ruther, Pfullendorf: Ausschlafen, Treffen mit Familie, Verwandten und Freunden oder ein Spaziergang sind die beliebtesten Aktivitäten am ersten Tag in einem neuen Jahr. Eine besondere Tradition pflegt das Ehepaar Christiane und Bernd Ruther nicht nur am Neujahrstag. Schon Silvester gibt es bei den Ruthers einen seit Jahren erprobten Ablauf. "Wir feiern mit der Familie und Freunden. dabei marschieren wir generell einige Kilometer durch die nächtliche Natur und gehen essen, danach gibt es einen Ausklang zu Hause", erzählt der 48-jähriger Bernd Ruther, der als Regionaldirektor bei der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch arbeitet. Exakt um 24 Uhr gibt es dann einen Sekt und ein kleines Feuerwerk. Meist trifft man sich mit den Nachbarn auf der Straßen und wünscht sich ein gutes und glückliches neues Jahr.

Besondere Vorsätze für das neue Jahr hat der Finanzfachmann im Übrigen keinen, außer, dass die drei Kilogramm, die über Weihnachten dazugekommen sind, möglichst schnell wieder weg sind: "Ansonsten wünschen wir uns vermutlich alle Gesundheit, Glück, Wohlergehen und dass die persönlichen Wünsche in Erfüllung gehen." Der erste Tag des neuen Jahres startet dann nach etwas längerer Schlafruh. Nach dem Frühstück besuchen wir manches Mal die Neujahrsmesse, und dann wird der Fernseher im Wohnzimmer eingeschalten, denn Bernd Ruther will keinesfalls das klassische Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker verpassen. "Ein lang ersehnter Wunsch ist natürlich, einmal das Neujahrskonzert in Wien mitzuerleben", hofft er Pfullendorfer, dass es irgendwann klappt, und er ein paar Karten ergattern kann. "Abends folgt dann das absolute Highlight – der Besuch des großen Neujahrskonzert in der Stadthalle", schwärmt Bernd Ruther, dass er hier mit der Familie musikalisch live genießen kann, was man morgens im Fernseher gehört und gesehen hat. "Der Konzertbesuch ist ein festes Ritual, das wir seit vielen Jahren praktizieren und nicht missen möchten", freut sich der Musikliebhaber über das Niveau, das die jungen Musiker der Philharmonie der Ukraine bieten: "Das ist ein absoluter Hörgenuss, aber auch ein Augenschmaus." Seit Jahren verpflichtet der städtische Kulturmacher die Philharmonie aus der ehemaligen habsburgerischen Kulturmetropole Lemberg, für die der Auftritt in Pfullendorf der Abschluss einer Tournee ist. (siv)