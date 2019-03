Lindau/Bodenseekreis – Die Lindauer haben sich viele Bauprojekte auf einmal vorgenommen und einiges davon ist teurer geworden als ursprünglich geplant, wie beispielsweise die Inselhalle samt dazugehörigem Parkhaus. Das Landratsamt als kommunale Aufsichtsbehörde hat der Stadt den Haushaltsplan 2019 zwar genehmigt, aber nur unter strengen Auflagen. Wir wollten aber auch wissen, gibt es solche Entwicklungen zum Haushalt auch im Bodenseekreis aus und haben uns umgehört.

3819 Euro Pro-Kopf-Verschuldung

3819 Euro, so hoch ist in Lindau die Pro-Kopf-Verschuldung, im bayerischen Landesschnitt liegt die Verschuldung bei 979 Euro. "Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften hat die Stadt Lindau ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Kritisch beurteilt die Kommunalaufsicht den hohen Schuldenstand sowie die Zuführungssituation an den Vermögenshaushalt. Die Genehmigung des Haushaltes wird daher mit "Auflagen hinsichtlich Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen verbunden", heißt es in einer Stellungnahme des Landratsamtes Lindau.

Stadtgärtnerei und Bauhof besonders kritisch

Besonders kritisch sehen die Verantwortlichen des Landratsamtes unter anderem den geplanten Neubau der Stadtgärtnerei und des Bauhofs. Die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau, kurz GTL, finanzieren das 14 Millionen-Bauprojekt komplett über neue Schulden, die die Stadt dafür machen muss. Wäre der Haushalt nicht genehmigt worden, hätte die Stadt Lindau diesen überarbeiten (Einnahmen, Ausgaben, Investitionen, Kreditaufnahmen anpassen) und dann erneut vorlegen müssen, erklärt Angela Wolf vom Landratsamt Lindau.

Auch die Eigeninvestitionen der Stadt Lindau für den Thermenneubau sorgen für Probleme mit dem städtischen Haushalt. | Bild: Schauer & Co. GmbH

Um neue Schulden zu finanzieren, soll beispielsweise das Parken in der Inselstadt teurer werden. Die Gesamtverschuldung der Stadt mit allen Regie- und Eigenbetrieben lag zu Jahresbeginn 2019 bei 70,8 Millionen Euro und steigt zum Jahresende auf 96,9 Millionen Euro an.

Im Bodenseekreis nur Hinweise

Beim Landratsamt Bodenseekreis, will man die Lage in der bayerischen Nachbargemeinde nicht direkt kommentieren. "Unsere Haushaltserlasse sind regelmäßig verbunden mit – mehr oder weniger deutlichen – Hinweisen und Empfehlungen, die auf einer Analyse der jeweiligen Haushaltssituation der Gemeinde beruhen. Wir befinden uns dabei im Bereich der 'Beratung und Unterstützung' – nicht der förmlichen Aufsichtsmittel. In den zurückliegenden Jahren mussten wir darauf nicht zurückgreifen, was auf die insgesamt sehr gute Leistungsfähigkeit der Kommunen, deren gute Haushaltsführung und das partnerschaftliche Miteinander der Behörden hindeutet. Anlass für den einen oder anderen kritischen Hinweise gibt es hier und da immer wieder mal. Aber es ist ja auch die Aufgabe der Rechtsaufsichtsbehörde, die Gemeindeverwaltungen in diesem Punkt kritisch zu begleiten", sagt Robert Schwarz, Sprecher des Landratsamtes Bodenseekreis.

Widerspruch oder Klage möglich

Pressesprecher Schwarz erklärt auch, was passiert, wenn ein Haushaltsplan einmal nicht genehmigt wird: "Dann kann die Gemeinde oder Stadt hiergegen Widerspruch einlegen oder Klage erheben, sofern sie nicht gewillt oder in der Lage ist, die Auflagen und Bedingungen der Rechtsaufsichtsbehörde zu erfüllen."