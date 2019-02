Salem/Heiligenberg – Privatkunden der Sparkasse Salem-Heiligenberg können ab dem heutigen Freitag, 8. Februar, beim Einkaufen bei ausgesuchten lokalen Händlerm, beim Essen gehen oder beim Friseurbesuch sparen: Wenn sie mit ihrer Sparkassen-Card (Debitkarte) bei teilnehmenden Partnern der Sparkassen-Vorteilswelt bezahlen, gibt es Geld zurück – und zwar direkt aufs Girokonto. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Salem- Heiligenberg, Ralf Bäuerle, beantwortet dazu alles Wissenwerte.

Müssen sich Kunden registrieren oder anmelden, um am Monatsende den gesammelten Cashback zu erhalten?

Nein, das ist ja gerade das Geniale an diesem System. Privatkunden der Sparkasse sammeln automatisch Cashback, sobald sie bei einem der teilnehmenden Partnern mit ihrer Sparkassen-Card bezahlen.

Wie funktioniert das Sammeln des Cashbacks genau?

Sparkassenkunden bezahlen ganz bequem mit ihrer Sparkassen-Card bei den lokal und bundesweit teilnehmenden Partnern. Dafür gibt es bei den meisten Partnern zwischen 2 und 3 Prozent Rabatt in Form des Cashbacks. Dieser Cashback wird gesammelt und sobald mindestens 1 Euro erreicht ist, auf dem Girokonto des Kunden im Folgemonat gutgeschrieben. Ergänzend sei noch erwähnt, dass dabei keine persönlichen Daten wie zum Beispiel der Name oder die Adresse übermittelt werden, die Rückschlüsse auf das Kaufverhalten zulassen. Der Schutz der Kundendaten hat für uns als Sparkasse selbstverständlich höchste Priorität.

Wo sehen die Kunden, wie viel Cashback sie gesammelt haben?

Natürlich spätestens im Folgemonat auf dem Kontoauszug. Wer allerdings nicht so lange warten möchte kann sich auch auf www.spk-salem.s-vorteile.de ein persönliches Benutzerkonto einrichten. Damit haben sie ihre Einkäufe und Cashbacks immer genau im Blick. In der App „S-Vorteile“ können sich Kunden auch ihre gesammelten Cashbacks oder die teilnehmenden Partner in der Nähe ansehen.

Bei wie vielen Partnern der Sparkassen- Vorteilswelt können die Kunden denn einkaufen?

Die Sparkasse Salem-Heiligenberg hat ca. 30 Partner mit im Boot. In der Bodenseeregion sind es bereits weit über 300 und deutschlandweit sogar schon über 4000 Partner.

Woher wissen die Kunden, welche Partner bei der Sparkassen-Vorteilswelt mitmachen?

Wir und auch die anderen Sparkassen haben ihre Partner mit einem Schaufensteraufkleber mit der Aufschrift „Geld zurück ist einfach.“ ausgestattet. Aber auch in der App „S-Vorteile“ und auf der Internetseite www.spk-salem.s-vorteile sind die Partner abrufbar.

Welche Vorteile haben die Partner und Händler, wenn sie bei der Sparkassen-Vorteilswelt mitmachen?

Für Händler ist die Sparkassen-Vorteilswelt ein attraktives Marketing- und Kundenbindungsinstrument, indem sie Kunden einen besonderen Kaufanreiz bieten. Außerdem heben sich die Händler so von ihrer (Internet-)Konkurrenz ab. Die Händler machen potenzielle Kunden auf sich aufmerksam, die sie vorher vielleicht noch nicht kannten. Und sie binden dadurch nachhaltig Stammkunden. Gerne unterstützen wir als Sparkasse die teilnehmenden Partner zusätzlich mit umfangreichen Marketingmaßnahmen im Online- und Printbereich.

Die Vorteilswelt

Jeder Einkauf mit der Sparkassen-Card bei den regionalen Partnern sichert den Kunden der Sparkasse Salem-Heiligenberg den Geld-zurück-Effekt. Davon profitieren nicht nur die Kunden, sondern auch die regionalen Partner vor Ort. Diese bieten nämlich viele Dienstleistungen und Produkte an und freuen sich auf die Einkäufe der Kunden. Die teilnehmenden Geschäfte sind am Vorteilswelt-Aufkleber im Eingangsbereich erkenntlich. Ein weiterer Vorteil ist die Nutzungsmöglichkeit von über 4000 teilnehmenden Händlern bundesweit, bei denen es den Treuebonus gibt.

Die Übersicht aller Teilnehmer findet sich im Internet unter

http://www.spk-salem.s-vorteile.de