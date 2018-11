von Toni Ganter und Mardiros Tavit

Das Landratsamt hat Auflagen für Shisha-Bars erlassen, um mögliche Kohlenmonoxid-Vergiftungen von Gästen und Beschäftigten zu vermeiden. Diese Allgemeinverfügung gilt laut Mitteilung aus dem Landratsamt für folgende Kommunen: Daisendorf, Frickingen, Hagnau, Heiligenberg, Meckenbeuren, Meersburg, Neukirch, Salem, Stetten und Uhldingen-Mühlhofen. Die anderen Städte und Gemeinden haben eigene Baurechtsbehörden, die sich um dieses Thema kümmern. Hintergrund der Allgemeinverfügung ist ein Erlass des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg.

Lüfter müssen pro brennender Shisha 130 m3 bewegen

Laut Auskunft von Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts, sind der Kreisverwaltung keine Fälle von Kohlenmonoxid-Vergiftungen bekannt. So soll es bleiben. Gaststätten, in denen Shishas geraucht oder angeboten werden, müssen beispielsweise mit ausreichend starken Lüftungsanlagen ausgestattet sein. Laut Verfügung muss jede Lüftungsanlage so beschaffen und dimensioniert sein, dass diese pro brennender Shisha 130 Kubikmeter Luft pro Stunde ins Freie befördert.

Dokumentationspflicht, falls CO-Warnmelder anschlägt

Außerdem müssen Shisha-Bars zur Überwachung der Kohlenmonoxid-Konzentration mit CO-Warnmeldern (DIN EN 50291-1) ausgestattet sein und zwar je 25 Quadratmeter Fläche ein Warnmelder. Falls ein solcher Warnmelder anschlägt, ist das mit Datum und Uhrzeit zu dokumentieren. Die Dokumentation muss in der Gaststätte jederzeit verfügbar sein und ist Vertretern von Behörden, Polizei oder Feuerwehr auf Verlangen vorzulegen.

Stichprobenartige Kontrollen durch Behörde

"Ob die Vorgaben eingehalten werden, wird stichprobenartig durch das Umweltschutzamt kontrolliert, dass für den Emissions- und Arbeitsschutz zuständig ist", sagt Robert Schwarz. Und falls ein Betreiber die Anforderungen nicht wie vorgegeben erfüllt? "Kommt ein Betreiber diesen Verpflichtungen nicht nach, kann ein Zwangsgeld in Höhe von 1000 Euro angesetzt werden. Sind die Mängel gravierend, kann der Betrieb auch untersagt werden und gegebenenfalls kann die Gaststättenkonzession entzogen werden", erklärt Robert Schwarz.

Manche Betreiber befürchten hohe Kosten

Mehmet Yilmaz betreibt mit seiner Familie die Shisha-Bar "BarBar Lounge" in Salem-Neufrach. "Vor drei bis fünf Wochen haben wir einen Hinweis vom Landratsamt erhalten, das was kommt", erinnert er sich. Nach seiner Meinung erfüllt seine Bar schon jetzt alle verlangten Kriterien. "Wir haben eine Konzession als Raucherlokal und seit zwei Jahren die für den Shisha-Betrieb." Schlimm käme es, wenn zusätzlich eine hochwertige Entlüftungsanlage installiert werden müsste. "Allein die Anschaffung ohne Montage würde uns 15 000 bis 20 000 Euro kosten", sagt Yilmaz. Eher würde er den Shisha-Betrieb einstellen. "Zum Glück ist das nicht unsere Haupteinnahmequelle", sagt Yilmaz. Ohnehin kämen seine Gäste eher auf ein Feierabendbier bei einer Zigarette.

Betreibern von Shisha-Bars steht das Rechts- und Ordnungsamt des Bodenseekreises unter Telefon 0 75 41/2 04 53 34 beratend zur Verfügung.

Informationen im Internet: www.bodenseekreis.de/politik-verwaltung/bekanntmachungen





