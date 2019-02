von SK

Das Gesundheitsamt überwacht, dass das Trinkwasser sauber und geruchlos aus der Leitung kommt. „Damit ein Oberflächen-, Grund- oder Quellwasser als Trinkwasser bezeichnet werden darf, muss es so beschaffen sein, dass durch den Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit ausgeschlossen ist“, wird Bernhard Kiß, Leiter des Gesundheitsamts des Bodenseekreises, in einer Mitteilung der Kreisbehörde zitiert. „Es muss also rein und genusstauglich sein“, präzisiert er.

In Deutschland regelt die Trinkwasserverordnung, welche Qualität das Wasser haben muss. Die Wasserwerke und Inhaber von Wasserversorgungsanlagen sind in erster Linie für die Trinkwasserqualität verantwortlich. Das Gesundheitsamt überwacht, ob gesetzliche Vorgaben eingehalten werden.

Im Jahr begutachtet Nikolaus Brunner etwa 100 Anlagen

Im Bodenseekreis gibt es 85 große und mittlere Trinkwasserversorgungsanlagen. Nur etwa 180 Haushalte versorgen sich noch mit eigenem Wasser. All diese Anlagen werden regelmäßig durch Mitarbeiter des Gesundheitsamts besichtigt. Einer von vier Kontrolleuren des Gesundheitsamtes ist Nikolaus Brunner. Er ist vor allem im westlichen Bodenseekreis unterwegs und begutachtet im Jahr etwa 100 Anlagen. „Stellen wir Mängel fest oder Überschreitungen von Grenzwerten, veranlassen wir Sofortmaßnahmen. So kann es nötig sein, dass der Anlagenbetreiber bestimmte Leitungen spült oder die Haushalte eine Zeit lang das Wasser abkochen, bevor es getrunken wird“, erklärt Brunner.

Die Zuständigkeit der Wasserversorger endet mit der Übergabe ins Haus. Ab da liegt die Verantwortung beim Besitzer. Probleme, wie früher bei Bleileitungen, gebe es heute kaum noch. Hoch aktuell dagegen seien Legionellen. Gelangen diese Keime in die Leitung, können sie sich im warmen Wasser vermehren und beim Einatmen Fieber oder Lungenentzündungen auslösen. Deshalb müssen in gewerblich oder öffentlich genutzten Hausinstallationen regelmäßig Untersuchungen auf Legionellen vorgenommen werden. Wird dabei der festgelegte Wert von 100 koloniebildenden Einheiten (KBE) Legionellen pro 100 Milliliter Wasser überschritten, muss dies an das Gesundheitsamt gemeldet werden.

Was hilft gegen Vermehrung von Legionellen?

„Jeder kann mithelfen, einer Vermehrung der Legionellen in der Hausinstallation vorzubeugen“, sagt Brunner und erklärt, was zu tun ist: Regelmäßig warmes und kaltes Wasser aus allen im Haus vorhandenen Wasserhähnen laufen lassen, damit das Wasser in den Leitungen nicht zu lange steht, und die Temperatur am Warmwasseraustritt auf stets über 60 Grad einstellen.

