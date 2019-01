Angeblich ist es einem professionellen Konditor zum ersten Mal passiert. Dann wurde das Backstuben-Desaster zum Trend: „Dripcake“ heißt die Kreation aus Tortenböden und Ganache, einer Mischung aus Schokolade und Sahne, die nicht nur streifenfrei rundherum aufgetragen wird, sondern bis zur Hälfte der Torte wie bei einer missglückten Lackierung herunterläuft.

So soll ein sogenannter „Dripcake“ aussehen. Wie er gelingt, zeigt am Wochenende die My Cake. | Bild: Anette Bengelsdorf

Für Fortgeschrittene: Wer jetzt glaubt, so ein Dripcake sei die richtige Torte für Einsteiger – „Rotznasen“ kann schließlich jeder – der irrt. "Die Ganache muss für jeden Einsatz die richtige Konsistenz haben", erklärt Carolin Moldaschel, Inhaberin von Carolinchens Zuckerwelt, beim Pressegespräch zur My Cake auf dem Messegelände in Friedrichshafen. Es könne aber jeder zwischen zehn und 70 Jahren auch ohne Vorkenntnisse lernen, ist sich die Bäckerin sicher. Nach einem achtstündigen Kurs gingen die Teilnehmer mit prächtigen Torten nach Hause.

Carolin Moldaschel ist Inhaberin von Carolinchens Zuckerwelt. | Bild: Anette Bengelsdorf

Für Anfänger: Doch dem ahnungslosen Neuling empfiehlt sie, um ein erstes Gefühl für den Werkstoff Teig zu bekommen, zunächst einen Marmorkuchen zu rühren und zu üben, um sich danach an einen Biskuit zu wagen. Der Weg zu einer scharfkantig aufgetragenen Ganache, die man in einem weiteren Schritt mit Fondant überziehen kann, sei dann nicht mehr weit.

Bonndorf So schmeckt Heimat: Höhepunkt jedes Festes ist die Schwarzwälder Kirschtorte Das könnte Sie auch interessieren

Für Kinder: Backen scheint kinderleicht und macht offenbar gute Laune. Mit grasgrünem Fondant hat der neunjährige Fabian sein preisgekröntes Tortenkunstwerk überzogen. Aus dem eingearbeiteten Freibad tauchen die Flossen eines Orkas und die einer planschenden Meerjungfrau auf. Strahlend erklärt der Junge, dass er eigentlich kein Interesse am Backen, aber am Formen der Landschaft und Figuren hat. Fondant, eine Masse aus reinem Zucker, ist für ihn nichts anderes als essbare Knete. Diese scheint mitverantwortlich für den Backboom, der aus den USA vor ein paar Jahren nach Europa schwappte. „Die Kursteilnehmer werden immer ganz ruhig, wenn sie die Figürchen aus Zucker formen“, sagt Carolin Moldaschel.

Der neunjährige Fabian zeigt seine Tortenkunst. | Bild: Anette Bengelsdorf

Die Präsentation: Ein kreativer Prozess, den Menschen in einer Welt aus Clouds und Benutzeroberflächen zunehmend suchen, ist die Expertin überzeugt. Statt Geld über den Tresen für ein uniformes Fertigprodukt zu schieben wollen sie selber die Kontrolle über einen individuell gestalteten Geburtstagskuchen gewinnen. Dass die virtuelle Welt dabei trotzdem eine große Rolle spielt, beweisen Fernsehsendungen wie „Tortenschlacht“, die das Backen nicht in die Küche, sondern ins Wohnzimmer bringen, Blogs, die in Backrezepten schwelgen, und unzählige Bilder der Ergebnisse bei Facebook und Instagram.