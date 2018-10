Gut leben, sich in Sicherheit wiegen und das auch bis ins hohe Alter oder bei besonderen Gesundheitsrisiken? Sicherheit und Geborgenheit in den eigenen vier Wänden will das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit seinem Hausnotruf beziehungsweise Mobilruf bieten – und zwar rund um die Uhr. Dessen Kreisverband ist mit mehr als 1300 Teilnehmern der größte Hausnotruf-Anbieter im Bodenseekreis. Um die steigende Zahl an Kunden auch im westlichen Kreisgebiet qualifiziert betreuen zu können, hat der Kreisverband mit Klaus Groth seit 1. Oktober einen neuen Hausnotruf-Beauftragten eingesetzt. Er erläuterte in der DRK-Geschäftsstelle gemeinsam mit Karl-Heinz Jaekel, stellvertretender Kreisgeschäftsführer und Leiter Sozialarbeit, die Geräte.

Für wen ist der Hausnot- und Mobilruf geeignet? Alle älteren, insbesondere alleinlebende sowie gesundheitlich eingeschränkte Menschen. Aber auch all die, die Sicherheit in ihren eigenen vier Wänden und in jeder Situation haben möchten, um bei Bedarf schell Hilfe holen zu können. Der mobile Notruf mit Satelliten-Ortung funktioniert sogar außerhalb der eigenen Wohnung und richtet sich vor allem an mobile ältere Menschen. Wie funktioniert die Alarmierung? Der mobile Sender des Hausnotrufs wird immer am Körper getragen, um im Notfall den Notrufknopf drücken zu können. Sofort wird eine Sprechverbindung mit der Hausnotrufzentrale hergestellt. Deren Mitarbeiter erkennen den Anrufer sofort, sprechen mit ihm und leisten Hilfestellung oder leiten weitere notwendige Maßnahmen ein. Liegt ein Notfall vor, ist ein Helferteam innerhalb kürzester Zeit vor Ort, um einzugreifen. Notrufe können auch ausgelöst werden durch die Notruftaste an der Basisstation und die Sicherheitsuhr. Wie funktioniert diese Sicherheitsuhr? Mit ihr kann der Hausnotruf zusätzlich ausgestattet werden. Die Hausnotrufzentrale ruft an, wenn nicht innerhalb einer vereinbarten Zeitspanne per Knopfdruck signalisiert worden ist, dass alles in Ordnung ist. Kann der Teilnehmer nicht erreicht werden, so liegt ein automatischer Notruf vor, der in derselben Form wie ein durch den Teilnehmer ausgelöster Notruf behandelt wird. Damit ist sichergestellt, dass auch ohne eigenes Zutun im Notfall Hilfe kommt. Was sind die technischen Voraussetzungen? Benötigt werden lediglich ein normaler Telefonanschluss und eine freie Steckdose für die Stromversorgung des Geräts. Der Hausnotruf wird von einem DRK-Mitarbeiter in Minutenschnelle installiert. Selbst ohne herkömmlichen Telefonanschluss ist es zwischenzeitlich technisch möglich, den Hausnotruf in einer Wohnung im Kreisgebiet zu installieren. Was kostet dies den Nutzer? Das Basispaket mit 24-Stunden-Entgegennahme der Notrufe kostet 23 Euro monatlich. Das Servicepaket für 39,60 Euro monatlich enthält unter anderem auf Wunsch die Funktion Sicherheitsuhr (tägliche Bestätigungstaste „Alles in Ordnung"). Außerdem gibt es das Servicepaket plus für 44,60 Euro: In diesem neuen digitalen Hausnotrufsystem ist eine Mobilfunkkarte integriert. Der DRK-Mobilruf kostet 45 Euro im Monat mit einmaliger Anschlussgebühr von 40 Euro. Ab welchem Pflegegrad werden die Kosten übernommen? Ab Pflegegrad eins. Die Pflegekasse übernimmt die Kosten des Basistarifs. Bei der Antragstellung ist das Deutsche Rote Kreuz eigenen Angaben zufolge behilflich. Stößt der Hausnotruf auf immer mehr Interesse? Vor zwei Jahren waren im Bodenseekreis 1098 Nutzer registriert, im Vorjahr waren es 1258 und im September dieses Jahr bereits 1343 Personen. 73 Prozent davon sind Frauen, das Durchschnittsalter liegt bei 84 Jahren, die Hälfte der Kunden ist zwischen 80 und 89 Jahren alt.

Kontakt Informationen zum Angebot und eine kostenfreie Beratung gibt es beim DRK-Kreisverband Bodenseekreis, Rotkreuzstraße 2, 88046 Friedrichshafen, E-Mail: info@drk-kv-bodenseekreis.de, Telefon 0 75 41/50 40.

Hausnotruf- und Mobilrufbeauftragter im westlichen Bodenseekreis ist Klaus Groth, Telefon 0 75 56/9 29 98 44. Informationen im Internet: www.drk-kv-bodenseekreis.de

