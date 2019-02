Naturschutzgebiete sind gesetzt, vieles andere bedarf beim Straßenbau eines sorgfältigen Abwägens. Dies wird derzeit vor allem bei den Planungen zur B 31-neu zwischen Immenstaad und Meersburg deutlich. Seinen Standpunkt in Bezug auf die Trassensuche machte kürzlich Winzer Manfred Aufricht gegenüber CDU-Politikern deutlich. Dafür versammelte er mehr als ein halbes Dutzend Mandatsträger seiner Partei auf dem Weingut am See, vom Generalsekretär und Landtagsabgeordneten Manuel Hagel bis zum Bundestagsabgeordneten Lothar Riebsamen.

Ausbau der bestehenden Trasse als "Katastrophe"

Der angesehene Winzer betonte: Je näher am Ufer, desto höher sei auch der Wert der Landschaft. Dies betreffe zum einen die Bewahrung für einheimische Bürger, aber auch für Urlauber und die Tourismuswirtschaft. Aus seiner Sicht wäre der Ausbau der B 31 auf der bestehenden Trasse zwischen Stetten, Hagnau und Immenstaad eine „Katastrophe“, erklärte Aufricht.

Winzer plädiert für nördlichste Trassenvariante

Ganz abgesehen von den Rebflächen mit ihrem wertvollen Terroir, das nicht beliebig verlegt werden könne, spielten die Weinberge schon hinsichtlich des Bodenwerts und der Wertschöpfung in einer anderen Liga als die Sonderkulturen im nahen Hinterland. Mit 50 Euro pro Quadratmeter taxierte er die Reben, weniger als ein Zehntel seien die Obstanlagen wert. Für das Land beziehungsweise den Bund, der hier entschädigen müsse, mache das einen erheblichen Unterschied. Daher komme nur die nördlichste der drei Trassen in Frage, sagte Aufricht. Damit spreche er auch für die Kollegen, insbesondere den Winzerverein und das Dorf Hagnau, dessen Existenz mit dem Weinbau stehe und falle. „Die Landwirte im nahen Hinterland haben auch ihre Argumente“, hielt Bundestagsabgeordneter Lothar Riebsamen entgegen. Es gelte hier, eine sachlich begründete und faire Lösung zu finden.

Landwirt Erich Pfleghaar befürwortet gedeckelte Trasse

Von derlei Bewertungen und Gegenüberstellungen von Weinbergen und Sonderkulturen hält Landwirt Erich Pfleghaar aus Ittendorf-Reute gar nichts. „Mir geht es nicht um uns selbst, mir geht es um unser aller Kinder“, erklärt der gelernte Modellschreiner, der seit 1992 den Hof zwischen Ittendorf und Kippenhausen mit Obst, Beeren und Dorfladen samt Café betreibt. „Egal welche Trasse wir hier wählen“, gibt er sich überzeugt, „wenn wir sie vierspurig und offen bauen, werden unsere Nachkommen fragen: Was habt ihr uns denn hier hinterlassen?“

Erich Pfleghaar aus Reute bei Ittendorf beim Ausbringen von Raubmilben in seinem Gewächshaus mit Erdbeerpflanzen. Er sagt: "Alle drei Trassen sind so nicht zu verantworten." | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Auch die Touristen blieben doch nicht nur am Ufer, sagt Pfleghaar. Die gesamte Region gehöre zu den schönsten Ecken Deutschlands, betont er. Das müsse den Politikern doch etwas wert sein. Seine Rechnung, dass eine gedeckelte Trasse auf den zehn Kilometern zwischen Immenstaad und Meersburg rund 600 Millionen Euro kosten würde, habe sei Sohn lapidar kommentiert: „Dieses Haus in Hamburg war teurer.“ Gemeint habe er die Elbphilharmonie.

Aktuelle Diskussion bringt Orte gegeneinander auf

Wenn man die Straße absenken würde, erklärt Pfleghaar, wäre die Trasse zweitrangig. „Wir haben zuletzt sehr gute Verkehrsplaner gehört, denen das keine Probleme machend dürfte.“ Die Diskussion in der aktuellen Form bringe nur die Orte gegeneinander auf. „Das stiftet Unfrieden zwischen Familien“, sagt Pfleghaar und rät zu einem radikalem Umdenken.