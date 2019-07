Im beschaulichen Städtchen Salem, New York/USA, findet vom 1. bis 24. August ein internationales Kunstprojekt „salem2salem“ statt, das dieses Jahr zum zehnten Mal stattfindet.

Informatives Treffen vor Abflug in Schloss Salem

Vor dem Abflug nach New York trafen sich die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler aus der Region in Schloss Salem, um sich über das anstehende Austauschprogramm zu informieren, wie aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes Bodenseekreis hervorgeht. Es werden Kunstschaffende aus den USA, der Schweiz, Österreich sowie aus der Region Bodensee-Oberschwaben und Umgebung für drei Wochen gemeinsam arbeiten und anschließend ihre Werke ausstellen.

Aus Landkreis sind Johanna Klakla und Felicia Glidden dabei

Aus dem Bodenseekreis fliegen die Malerin Johanna Klakla aus Überlingen und die Bildhauerin Felicia Glidden aus Friedrichshafen in die USA. Felicia Glidden war bereits 2010 und 2011 dabei. Sie stammt aus Washington und hat durch salem2salem ihren Partner kennengelernt, mit dem sie inzwischen eine eigene Galerie in Fischbach betreibt.

Vom Konzept des Kunstprojektes angetan

Johanna Klakla ist erstmals dabei. Sie ist vom Konzept salem2salem angetan. Vor allem die Tatsache, dem „Normalalltag“ zu entfliehen, begeistert sie: „Zeit für die eigene Arbeit zu haben, ist toll“, freut sich Klakla.

Salem bedeutet „Ort des Friedens“

Mit von der Partie sind außerdem der Freudenstädter Künstler Hans Seidl, der Maler Michl Brenner aus Albstadt, der bekannte Rottweiler Bildhauer Tobias Kammerer und der Bildhauer Alexander Habisreutinger aus Ravensburg sowie die Bildhauerinnen Susanne Hackenbracht aus Wald-Ruhestetten und Anne Carnein aus Kißlegg, der Perfomance-Künstler Rolf Langhans aus Pfullendorf und die Schriftstellerin Katrin Seglitz aus Ravensburg. Seglitz hat schon an salem2salem teilgenommen und weiß, was sie erwartet. Für sie ist Salem, New York, eine „Utopie“, entsprechend dem Namen Salem, der Frieden bedeutet, eben auch ein „Ort des Friedens“.

Erstes Kunstprojekt fand 2010 im Schloss Salem statt

Begonnen hatte alles 2010, als im Schloss Salem erstmals 36 Kunstschaffende aus der Region Bodensee-Oberschwaben und den USA für drei Wochen zu einem Austausch zusammenkamen. Seither findet das Projekt, inzwischen auf 20 bis 24 Teilnehmer reduziert, im jährlichen Wechsel am Bodensee und in Salem, New York, statt. Organisiert wird salem2salem vom Kulturamt des Bodenseekreises und seinem amerikanischen Partner Salem Art Works, eine private Kulturinitiative, die eine ehemalige Farm als Kunst- und Ausstellungsort betreibt.

Informationen im Internet:

http://www.bodenseekreis.de/de/bildung-kultur/kultur/salem2salem/