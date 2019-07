von Annette Bengelsdorf

Die Wahrscheinlichkeit, im Bodenseekreis Opfer einer Sexualstraftat zu werden, sei gering, sagt Kriminalhauptkommissar Peter Köstlinger. Betrachtet man die Statistik des Polizeipräsidiums Konstanz der vergangenen zehn Jahre, fällt jedoch auf den ersten Blick eine Tendenz nach oben auf. Wurden im Jahr 2009 im Bodenseekreis noch 75 Delikte erfasst, waren es im Jahr 2013 bereits 114 Fälle.

Mehr Straftaten fließen in die Statistik ein

2015 wurden 84 Straftaten registriert, 2017 waren es 116, im Jahr 2018 bereits 121. Mit durchschnittlich 100 Fälle in den vergangenen fünf Jahren liegt der Wert deutlich über dem von 2009. Auch in den Landkreisen Konstanz (von 180 auf 224 Delikte) und Ravensburg (von 157 auf 193) stiegen die Fallzahlen zwischen 2017 und 2018 an.

Überstreckt man die Fingergelenke des Täters, wird er durch den Schmerz abgelenkt. | Bild: Polizei Baden-Württemberg, Peter Köstlinger

Neue Straftatbestände geschaffen

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz sagt zu diesen Zahlen: „Ein Vergleich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung der Jahre 2017 und 2018 ist nicht beziehungsweise nur eingeschränkt möglich.“ Denn mit Inkrafttreten des 50. Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs, „Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung“, im November 2016 wurden im Sexualstrafrecht bisherige Straftatbestände geändert und neue Straftatbestände geschaffen. Diese spiegeln sich in den Zahlen der Jahre 2017 und 2018 wider.

Unter anderem wurde in Paragraf 184 i des Strafgesetzbuchs die sexuelle Belästigung als Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung eingeführt. Zuvor waren derartige Delikte als Beleidigung auf sexueller Grundlage statistisch anders zugeordnet. In der Folge stiegen die Straftaten im Bereich Sexualdelikte in der Statistik an.

Mehr Bereitschaft zur Anzeige von Sexualstraftaten

Auch könne der Anstieg der Fallzahlen mit einer Veränderung der Anzeigebereitschaft in der Bevölkerung erklärt werden, meint der Sprecher des Polizeipräsidiums. Dennoch haben Vorfälle wie in der Kölner Silvesternacht 2015/2016 und die Vergewaltigungen in Freiburg zunehmend für Verunsicherung gesorgt.

Mit solchen Flaschenverschlüssen lassen sich Getränke vor fremden Substanzen schützen. | Bild: Polizei Baden-Württemberg

Landeskriminalamt entwickelt Präventionskonzept

Als Reaktion darauf entwickelte das Landeskriminalamt ein Präventionskonzept, das als Vortrag landesweit den Polizeipräsidien zur Verfügung steht. Der Vortrag soll Frauen helfen, Risiken realistisch einzuschätzen und Handlungskompetenzen zu entwickeln.

Die Präventionskurse Interessierte Frauen können sich bei Kriminalhauptkommissar Peter Köstlinger, Referat Prävention in Friedrichshafen, zur Veranstaltung „Sicher unterwegs – Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum“ anmelden. Sie werden auf eine Liste gesetzt und erfahren Ort und Termin der Veranstaltung. Der interaktive Vortrag dauert zwei Stunden und ist kostenlos. Anmeldung unter der Telefonnummer 0 75 41/3 61 42 52, per E-Mail an peter.koestlinger@polizei.bwl.de