Ausgiebig bummeln, einkaufen und das ausgegebene Geld gibt es wieder zurück auf das Konto – dieser Traum kann mit etwas Glück wahr werden. Das SÜDKURIER Medienhaus versüßt Kunden und dem Einzelhandel in der Region den Sommer mit einem Gewinnspiel.

Insgesamt werden 5000 Euro erstattet

Die Aktion „SÜDKURIER zahlt Ihre Rechnung“ läuft bis 31. August. Bis dahin gibt es vier Zwischenverlosungen, bei denen jeweils Einkäufe im Wert von maximal 1250 Euro zurückgewonnen werden können. Vorausgesetzt, der Teilnehmer ist volljährig. Insgesamt werden 5000 Euro verlost, die das SÜDKURIER Medienhaus zur Verfügung stellt.

Teilnehmende Geschäfte sind an diesen Klebepostern zu erkennen: Auf einem stilisierten Stempel mit Einkaufstasche steht „SÜDKURIER zahlt Ihre Rechnung“. | Bild: Toni Ganter

Und so geht‘s: Bei jedem Einkauf in einem der fast 70 teilnehmenden Geschäfte und Unternehmen aus Friedrichshafen, Überlingen, Markdorf, Pfullendorf und Ravensburg den Kassenzettel oder die Rechnung aufbewahren. Zu erkennen sind die teilnehmenden Geschäfte am Aktionslogo im Schaufenster, das einen Stempel mit einer Einkaufstasche in der Mitte zeigt.

Kassenbon abfotografieren und im Internet hochladen

Die Rechnung oder den Kassenzettel mit dem Smartphone abfotografieren und im Internet auf der Seite http://www.suedkurier.de/suedkurier-zahlt-ihre-rechnung hochladen. Für die Zwischenverlosungen kommen die Belege in einen virtuellen Lostopf, woraus wöchentlich die Gewinner gezogen werden. Ausgelost wird so lange, bis der Betrag von 1250 Euro pro Zwischenverlosung erreicht ist. Nach der Verlosung wandern alle nicht gezogenen Belege zurück in den Lostopf. So hat ein Beleg gleich viermal eine Gewinnchance.

Es gelten ausschließlich Belege aus dem Aktionszeitraum

Es können auch Rechnungen oder Belege eingereicht werden, die über dem wöchentlichen Betrag liegen, zu gewinnen gibt es dann aber nur maximal die 1250 Euro. Ganz wichtig: Nur Rechnungen oder Belege nehmen am Gewinnspiel teil, die aus einem Einkauf im Rahmen der Aktionszeit von 1. bis 31. August stammen.

An Montagen vier Zwischenverlosungen

Die Zwischenverlosungen finden montags statt, die erste Gewinnmöglichkeit gibt es am Montag, 12. August. Weiteren Verlosungen sind am 19. und 26. August, sowie am 2. September. Die Gewinner werden schriftlich per E-Mail benachrichtigt, die Gewinnsumme wird direkt auf das Konto überwiesen.

Bunter Mix aus Einzelhandel und Dienstleistern

Um die Einkaufsfreude zu erhöhen, hat das SÜDKURIER Medienhaus auf eine bunte Mischung an Einzelhändlern und Dienstleistern geachtet. Kunden haben beispielsweise die Wahl aus Bekleidung, Elektronik, Autohäuser, Schuhe, Optikergeschäfte sowie vielen weiteren Dingen, die das Leben noch schöner machen. Mit etwas Glück wird der zuvor bezahlte Betrag wieder vom SÜDKURIER Medienhaus erstattet.

Datenschutzbestimmungen werden eingehalten

Welche Gewinnsumme in welchem Geschäft gezogen worden ist, wird nach jeder Zwischenverlosung im Anzeigenteil des SÜDKURIER und der Seewoche veröffentlicht. Sämtliche Daten der Teilnehmer werden nach dem Gewinnspiel gemäß der Datenschutzverordnung gelöscht und keinesfalls an Dritte weitergeleitet.