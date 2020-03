Das Valentin-Heider-Gymnasium bleibt bis einschließlich 16. März geschlossen. Schüler und Lehrer wurden unter freiwillige häusliche Quarantäne gestellt. Für 13 Schüler gibt es darüber hinaus eine angeordnete häusliche Quarantäne bis einschließlich 20. März. Das Bodensee-Gymnasium bleibt bis einschließlich 20. März geschlossen. Für 65 Personen wurde hier eine häusliche Quarantäne angeordnet. Für alle anderen Schüler gilt die sogenannte „freiwillige häusliche Quarantäne“.

Auch am Bodensee-Gymnasium findet in den nächsten Tagen kein Unterricht statt. | Bild: Susanne Hogl

Nach Angaben von Sibylle Ehreiser vom Landratsamt Lindau werden die 78 unter Quarantäne stehenden Personen erst einmal nicht auf das Coronavirus getestet. Die Quarantäne gilt nur für die Betroffenen, nicht für deren Eltern oder andere im Haushalt lebende Personen. „Die 78 Personen werden erst am Ende der Quarantäne getestet“, so Ehreiser im Gespräch mit dieser Zeitung.

Kein Unterricht an der Grundschule

Geschlossen bleibt auch bis 13. März die Grundschule in Lindau-Zech, für die Grundschulkinder gilt die freiwillige Quarantäne. „Die angeordnete sowie die freiwillige Quarantäne dienen nicht nur der eigenen Sicherheit, sondern auch der Verlangsamung des Infektionsgeschehens und der Sicherheit von Menschen, die besonders gefährdet sind: Bitte halten Sie sich an die Auflagen“, so das Landratsamt.

Personen unter Quarantäne sollen soziale Kontakte vermeiden. „Bei Missachtung der angeordneten Quarantäne können Bußgelder bis zu 25 000 Euro verhängt werden, was wir aber nur ungern umsetzen möchten“, so Lindaus Landrat Elmar Stegmann.