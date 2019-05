„Der Angeklagte ist ein Berufsbetrüger“, stellte Stefan Maier, Vorsitzender Richter der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Ravensburg, am Dienstag bei der Urteilsverkündung gegen einen 58-jährigen Geschäftsmann aus dem östlichen Bodenseekreis fest.

15 Fälle fließen in Urteil ein

Verurteilt wurde er wegen Betrugs in 14 Fällen im Zusammenhang mit Autoverkäufen zu vier Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe plus noch einmal ein Jahr und sechs Monate für einen weiteren Betrugsfall, in den ein Urteil des Amtsgerichts Memmingen einbezogen wurde.

Fünf Jahre Berufsverbot nach Haftentlassung

Dazu kommt ein Berufsverbot im Autohandel in angestellter und in freiberuflicher Tätigkeit für fünf Jahre nach seiner Haftentlassung. Der Schaden von 530 000 Euro soll eingezogen werden – was nicht machbar sein wird, denn das Geld ist weg, wie Maier feststellte.

Rund 100 Geschädigte mussten befragt werden

Ursprünglich waren 42 Fälle zwischen August 2014 und September 2018 angeklagt. Dazu mussten rund 100 Geschädigte befragt werden. Ein Teil der Fälle wurde eingestellt, weil entweder die Schulden ganz oder teilweise zurückgezahlt wurden, wie Erste Staatsanwältin Christine Weiss erklärte. Der Betrug lief laut Anklage meist so ab: Der 58-Jährige war als Versicherungsvertreter tätig, der in ganz Deutschland zwischen Versicherungen und Autohäusern Neu- und Gebrauchtwagenversicherungen vermittelte.

Trotz Anzahlung keine Fahrzeuge geliefert

Dabei sprach er nach Darstellung von Weiss in den jetzt verurteilten 15 Fällen die Inhaber von Autohäusern an, dass er zu guten Konditionen zu Neuwagen kommen könne. Diese vermittelte er gegen Anzahlung, meist fünfstellige Beträge für mehrere Autos, teilweise an große Autohäuser. Aber geliefert wurden die Fahrzeuge nicht.

Staatsanwältin: Schneeballsystem vor dem Hintergrund großer Schulden

Weiss bezeichnete das ganze als ein Schneeballsystem, dessen Hintergrund die finanzielle Situation des Angeklagten mit hohen Schulden war. Ab der Jahrtausendwende stand der Angeklagte wegen Unterschlagung, Betrug und Insolvenzverschleppung mehrfach vor Gericht. Dabei wurde er laut Weiss bereits zwei Mal zu zwei Jahren und ein Mal zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Eine Woche nach letztem Urteil betrügt Angeklagter erneut

Eine Woche später begann er wieder mit den Geschäften, um die Schulden zurückzahlen und seinen „recht ordentlichen, gehobenen Lebensstil“ weiterzuführen, wie Maier einen Ermittler zitierte. „Eine Rückfallgeschwindigkeit, die kaum zu überbieten ist“, so Maier. Verteidiger Klaus-Martin Rogg meinte, die Vergangenheit habe den Angeklagten eingeholt. „Kein Strafverteidiger kann Sie vor einer längeren Freiheitsstrafe bewahren“, sagte er zu seinem Mandanten.

Gutachterin: Alkohol spielte bei Taten keine Rolle

Die psychologische Gutachterin Barbara Stitzel attestierte ihm dissoziale und narzisstische Züge. Der Angeklagte hatte Alkohol als Problem angeführt. „Es gibt keinen Hinweis, dass Alkohol bei der Tatbegehung ein Faktor war“, stellte sie fest. Der Angeklagte meinte in seinem letzten Wort: „Ich werde nie mehr eine Straftat begehen. Ich bitte alle Beteiligten um Entschuldigung“.

Staatsanwaltschaft ermittelt noch wegen Steuerhinterziehung

Maier stellte fest, das Urteil sei im alleruntersten Strafrahmen. Sein Geständnis habe dem Angeklagten etwa 15 weitere Monate Freiheitsstrafe erspart. Das ist jedoch noch nicht das Ende der Strafverfahren gegen den 58-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Ulm ermittelt wegen Steuerhinterziehung.