Bodenseekreis vor 4 Stunden

Schwimmunterricht in Schulen fällt oft aus: So gehen Gemeinden in der Region jetzt das Problem an

Viele Grundschule in Baden-Württemberg haben keinen Zugang zu einem Schwimmbad. Ideale Bedingungen wie in Friedrichshafen sind in der Region selten. In Eriskirch hilft jetzt der Gemeinderat nach.