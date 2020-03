Carmen Huber heißt die neue Leiterin des Staatlichen Schulamts Markdorf. „Das Regierungspräsidium Tübingen freut sich, dass mit der Besetzung am Staatlichen Schulamt Markdorf nun alle vier Schulamtsleitungen im Regierungsbezirk Tübingen wieder besetzt sind“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Mit Schulamtsdirektorin Huber übernehme eine Frau mit verschiedenen Erfahrungen aus Schule, Hochschule und Schulverwaltung die Leitung des Markdorfer Amts.

Deutsch, Sport und Bildende Kunst für das Lehramt

Carmen Huber wurde 1963 in Gießen geboren. Nach einer Ausbildung und Tätigkeit als Technische Zeichnerin legte sie auf dem zweiten Bildungsweg ihr Abitur ab. Im Anschluss studierte sie an der Justus-von-Liebig-Universität Gießen die Fächer Deutsch, Sport und Bildende Kunst für das Lehramt der Grund- und Sekundarstufe. Schon während ihres Studiums engagierte sie sich in der Erwachsenenbildung, teilt das Regierungspräsidium mit.

Ihre ersten Erfahrungen als Lehrkraft sammelte sie an der Grund-, Haupt- und Realschule in Mittenaar. 2001 wechselte sie in den baden-württembergischen Schuldienst und wurde 2002 Schulleiterin an der Grundschule in Etzenrot. 2008 schloss sie ein Kontaktstudium zur lösungsorientierten Beratung und Supervision in pädagogischen Handlungsfeldern an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg ab. Sie arbeitete mehrere Jahre als Dozentin im Fachbereich Erziehungswissenschaften an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. 2009 führe sie der Berufsweg als Schulrätin in die Bildungsverwaltung ans Staatliche Schulamt Rastatt.

Begleitung und Unterstützung der Schulen

Dort übernahm sie die Fachbereichsleitung Grundschule und baute die Arbeitsstelle „Frühkindliche Bildung“ auf. Mehrere Jahre leitete sie dort den Bereich Lehrergesundheit, Arbeitssicherheit und betriebliches Eingliederungsmanagement. In Zusammenarbeit mit den Kreismedienzentren war ihr der Ausbau der Medienpädagogik an den Schulen ein besonderes Anliegen. Einen wichtigen Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht sie in der Begleitung und Unterstützung der Schulen in der Qualitätsentwicklung und –sicherung. Carmen Huber ist verheiratet und hat vier Kinder.

Ihr Vorgänger, Schulamtsleiter Klaus Moosmann, hatte sich am 30. April 2019 in den Ruhestand verabschiedet.