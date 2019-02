Wer kann im Bodenseekreis am besten vorlesen? Elf Schüler der sechsten Klassen haben sich an ihren Schulen zwischen Überlingen und Tettnang für den Kreisentscheid qualifiziert. Zum Wettbewerb selbst kamen nur zehn Teilnehmer: Isabella Böhrer vom Karl-Maybach-Gymnasium Friedrichshafen war erkrankt.

Schüler lassen Protagonisten lebendig werden

Der Jury fiel die Entscheidung nicht leicht. Ihre Wahl fiel schließlich auf Lia Lorenz vom Droste-Hülshoff-Gymnasium in Meersburg.

Lia Lorenz aus der 6. Klasse des Droste-Hülshoff-Gymnasiums in Meersburg entschied den Kreisentscheid für sich. | Bild: Claudia Wörner

"Die rote Zora", "Schule, Frust und große Liebe" oder "Wo ich bin, ist Chaos" – das Buch für den ersten Teil des Vorlesewettbewerbs konnten sich die Schüler selbst aussuchen. In jeweils drei Minuten zeigten sie, wie gut sie sich auf den Nachmittag im Friedrichshafener Medienhaus am See vorbereitet hatten. Sie ließen ihre Protagonisten lebendig werden, lasen mit viel Ausdruck, passender Betonung und teilweise sogar mit komödiantischem Talent.

Singen Wie können Kinder den Umgang mit der digitalisierten Medienwelt erlernen? Das könnte Sie auch interessieren

Lia Lorenz fand genau das richtige Tempo und steuerte nicht selten sogar den passenden Gesichtsausdruck bei. Gern hätte man ihrer Geschichte aus dem Buch "Die Flaschenpost" noch länger zugehört.

Auch Text aus unbekanntem Buch

Ernst wurde es, als alle Teilnehmer zwei Minuten lang aus dem vorher unbekannten Buch "In acht Tagen um die Welt" vorlesen mussten. "Hier habe ich etwas langsamer gelesen, um den Text gut zu erfassen und entsprechend betonen zu können", erzählte Lia Lorenz. Sie habe nicht damit gerechnet, zu gewinnen, freue sich aber sehr.

"Ihr habt alle gewonnen", lobte Sabine Fischer, Leiterin der Kinder- und Jugendbuchabteilung des Medienhauses am See, zusammen mit Friedrichshafens Bürgermeister Andreas Köster alle Vorleser. Schließlich seien sie ja jeweils die Besten an ihrer Schule.