von Susanne Hogl und Tobias Lange

Seit Anfang der Woche müssen Bahnreisende zwischen Friedrichshafen und Lindau mehr Zeit mitbringen. Denn die Bahnstrecke ist für rund drei Monate voll gesperrt. Stattdessen befördert ein Schienenersatzverkehr die Fahrgäste von A nach B. Allerdings brauchen die Busse für die gesamte Strecke fast doppelt so lange.

Ansprechpartner vor Ort

Stefanie Seidel hat Nerven wie Drahtseile. Zwei Züge kamen in Lindau mit Verspätung an, der Bus zur Weiterfahrt ist übervoll, die Hälfte der Fahrgäste muss auf dem Busbahnsteig warten.

Aber die junge Frau lächelt und gibt in Seelenruhe Auskunft. „70 Prozent aller Reisenden haben Verständnis für die Situation, wenn man es ihnen erklärt“, sagt die Bahn-Angestellte. „Schließlich kommt jede halbe Stunde ein Bus.“

Die Reisendenlenkerin Stefanie Seidel steht den Fahrgästen in Lindau für Fragen zur Verfügung. | Bild: Susanne Hogl

Als sogenannte Reisendenlenkerin ist Stefanie Seidel das Gesicht der Bahn vor Ort und steht den Fahrgästen als Ansprechpartnerin zur Verfügung und hilft auch hin und wieder bei der Orientierung.

Viele Touristen, die in Lindau mit dem Zug ankommen, wissen trotz Beschilderung erst einmal nicht wohin. Sie fragen sich durch und müssen dann gerade zu den Zeiten, in denen viele Pendler unterwegs sind, während der Busfahrt stehen.

„70 Prozent aller Reisenden haben Verständnis für die Situation, wenn man es ihnen erklärt.“ Reisendenlenkerin Stefanie Seidel

Der Bedarf nach den Ansprechpartnern vor Ort ist also da. Das haben auch die Verantwortlichen bei der Bahn erkannt. Nach Angaben eines Stuttgarter Bahnsprechers werde derzeit überlegt, die Reisendenlenker auch über die erste Woche hinaus weiter einzusetzen, da die Fahrgäste einen großen Informationsbedarf haben.

Radfahrer müssen vorplanen

In dieser Regionalbahn tut man sich mit Fahrrad leicht. In Bussen ist die Situation komplizierter. | Bild: Bernadette Schmidt

Wie sieht es mit der Reise mit dem Fahrrad aus? Für den Transport auf der Schiene gibt es spezielle Waggons, die Platz für die Fahrräder haben. Und im Bus? In Sachen Radtransport setze die Bahn an bestimmten Tagen – an Wochenenden und Feiertagen – extra Transportfahrzeuge ein, da immer noch viele Radtouristen unterwegs sind, sagt der Bahnsprecher. Unter der Woche sei es aber auch ab und an möglich, Räder mitzunehmen – unter der Bedingung, dass der Bus nicht zu voll ist.

Fahrräder und Rollstühle Samstags, sonntags und feiertags werden folgende SEV-Busse durch einen Fahrradtransporter verstärkt:

Abfahrt von Friedrichshafen, Stadtbahnhof: 8.28 Uhr, 10.28 Uhr, 12.28 Uhr, 14.28 Uhr, 16.28 Uhr und 18.28 Uhr.

Abfahrt von Lindau, Hauptbahnhof: 9.31 Uhr, 11.31 Uhr, 13.31 Uhr, 15.31 Uhr und 17.31 Uhr.

Informationen für Reisende mit Mobilitätseinschränkung gibt es unter 0 18 06/51 25 12. Schwere, motorbetriebene Rollstühle können laut Bahn nicht befördert werden.

Wenn Züge Verspätung haben, dann versuchen die Busfahrer zu warten, müssen jedoch auch ihren Fahrplan einhalten. Rund 55 Minuten benötigt der Bus von Lindau nach Friedrichshafen. Nach Angaben der Bahn werde derzeit darüber nachgedacht, wegen der anstehenden Messe Interboot in Friedrichshafen zusätzliche Busse auf der Strecke Lindau–Friedrichshafen einzusetzen. Die Messe startet am Samstag, 21. September.

In Lindau stehen die Fahrgäste beim Einsteigen in den Bus Schlange. | Bild: Susanne Hogl

Fahrgäste nehmen es gelassen

Der 24-jährige Lindauer Hassan studiert derzeit an der Universität Konstanz. In Lindau hat er seine Eltern besucht. Nun muss er wieder in die Universitätsstadt zurück. Bislang ist er mit dem Schienenersatzverkehr zufrieden, sagt er. „Es gibt für mich allerdings auch keine Alternative.“

Fünf Antworten zur Streckensperrung 1. Wie lange bleibt die Strecke gesperrt? Die Bahnstrecke zwischen Friedrichshafen und Lindau wird für rund drei Monate gesperrt sein. Laut Bahn sollen die Arbeiten am 21. Dezember abgeschlossen sein und die Strecke freigegeben werden.

2. Was wird auf der Strecke gemacht? Die Arbeiten sind Teil der Elektrifizierung der Südbahn. Konkret geht es zwischen Friedrichshafen und Lindau darum, die Oberleitungen zu errichten. Dafür werden Masten aufgestellt und das Kettenweg – die Seile und Drähte über der Schiene – gezogen. Zudem wird eine neue Eisenbahnbrücke über die Argen gebaut.

3. Warum muss die Strecke dafür gesperrt werden? Weil die technische Ausstattung der Strecke nichts anderes erlaubt. Wenn Gleise signaltechnisch so ausgestattet sind, dass die Züge im Gleiswechselbetrieb fahren können, reicht laut Bahn ein Gleis für den Schienenverkehr aus. Denn dann kann das Gleis in beide Richtungen sicher befahren werden. Auf der Strecke Friedrichshafen-Lindau fehlt die Signaltechnik.

4. Werden alle regulären Haltestellen bedient? Die Haltestellen werden bedient. Allerdings fahren die Busse nicht immer direkt den Bahnhof an, sondern halten in der Nähe.

5. Wann kommt die nächste Sperrung? Für das erste Halbjahr 2020 hat die Bahn eine weitere mehrwöchige Vollsperrung der Verbindung Friedrichshafen-Lindau angekündigt. Dabei kommt erneut der Schienenersatzverkehr zum Einsatz. Im September 2020 trifft es Reisende zwischen Friedrichshafen und Ravensburg.

Wie sieht es am anderen Ende der Strecke aus? Einen Reisendenlenker sucht man in Friedrichshafen vergebens. Allerdings ist die SEV-Haltestelle vor dem Stadtbahnhof kaum zu übersehen.

Der Bus aus Lindau kommt mit fünf Minuten Verspätung an. Die Fahrgäste steigen aus und verteilen sich in alle Richtungen. Allzu viele sind es nicht, die bis zur Endstation mitgefahren sind.

In Friedrichshafen warten Reisende darauf, dass sie in den Bus einsteigen können. Der Andrang hält sich zu Beginn in Grenzen. | Bild: Lange, Tobias

In Friedrichshafen geht es für einige in die Stadt, andere gehen Richtung Bahnsteig. Unter ihnen ist Gerd Kranz. Er ist auf dem Weg nach Radolfzell und muss in Friedrichshafen umsteigen. „Ich habe genug Zeit“, sagt er. „Da macht es nichts, wenn der Bus etwas später ankommt.“

Andere haben offensichtlich weniger Zeit und eilen in Richtung Zug. Die kurze Verspätung nimmt ein Fahrgast mit Humor: „Der Zug ist auch nicht pünktlicher“, sagt er im Vorbeigehen. Nach wenigen Sekunden ist der Bus leer und Reisende Richtung Lindau steigen ein. Zunächst sind es nur wenige, die sich einen Sitzplatz suchen.

In Friedrichshafen warten Fahrgäste darauf, dass der Busfahrer die Türen öffnet. | Bild: Lange, Tobias

Dann kommt ein Zug an und weitere Fahrgäste eilen herbei und steigen in den Bus. Die Sitzplätze sind schnell belegt. Am Ende müssen einige dann doch stehen. Rund 20 Minuten nach seiner Ankunft fährt der Bus wieder Richtung Lindau ab. Er ist zwar voll, aber zumindest dieses Mal nicht überfüllt.