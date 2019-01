Nach dem Weihnachtsgeschäft ist vor dem Finale. Sport 2000-Inhaber Alexander Kauderer kündigt an: „Der Ausverkauf geht noch bis zum 26. Januar, dann ist Schluss.“ Wer sich also noch mal so richtig mit starken Marken-Artikeln eindecken möchte, sollte dies jetzt tun. „Wir haben noch mal die Prozentschraube gelockert, jetzt gibt es mindestens 40 Prozent auf den Originalpreis, aber auch 50 und 60 Prozent auf extra markierte Artikel“, so Kauderer.

Bei Winter- und Skibekleidung lohne es sich jetzt besonders. Jacken und Ski-Hosen in vielen modischen Farben und Mustern in Verbindung mit den Rabatten, machen einen Einkauf zum Erlebnis. Dazu Kauderer: „Ich denke, unsere Kunden finden noch bis zum Schluss tolle Artikel. Und bei den Schuhen haben wir auch noch sämtliche Größen im Angebot. Kinder, Frauen und Männer.“

Für Kauderer und sein Team läuft der Ausverkauf bestens, etwas Wehmut kommt dann doch auf: „Jetzt ist es bald ‚rum, aber die letzten drei Wochen geben wir alle noch mal richtig Gas, damit es bloß kein trauriger Abschied wird.“ So auch Verkäuferin Rebecca Patsch: „Einfach alle vorbei kommen.“