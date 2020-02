von Lena Reiner

WhatsApp-Nachricht am Samstag, 15. Februar, 6.58 Uhr: „Takad, Standort des Medical Points Lindau, wurde während dieser Nacht in Schutt und Asche verwandelt.“ Die Nachrichten des in Damaskus geborenen Adnan Wahhoud sind zum Protokoll der Zerstörung geworden.

Zerstörung des Standorts Takad hat Symbolwirkung

Informierte er noch vor wenigen Monaten über den Fortschritt seiner Projekte in Nordsyrien – zusätzlich zu den Medical Points (Ambulanzen) kümmert er sich um Waisenkinder und gründete das Projekt „Dach überm Kopf“ – so dokumentieren die neuesten Nachrichten die Bombardierung und darauffolgende Schließung von vier von insgesamt sieben Ambulanzen seit Anfang Februar. Takad hat dabei Symbolwirkung, war er doch 2013 der erste Standort des Lindauer Projekts.

Von der Zerstörung gibt es nicht einmal Fotos, zu gefährlich sei die Gegend geworden. „Der Medical Point in Takad wird weiterhin bombardiert. Meine Mitarbeiter konnten nicht einmal die Medikamente und medizinischen Geräte sichern“, schildert Wahhoud. Die Lage im Land sei dramatisch und gefährlich. Die Helfer seiner Projekte seien inzwischen selbst mit ihren Familien auf der Flucht.

Leider ein Bild aus der Vergangenheit: So sah der Medical Point Lindau in Takad vor der Bombardierung aus. | Bild: Lindauhilfe

„In den Dörfern ist der Boden fruchtbar, die Menschen könnten dort unabhängig leben und sich versorgen“, erklärt Wahhoud. Durch die Vertreibung entstehe große Not. Zudem sei Winter, nachts herrschten Temperaturen von bis zu minus 6 Grad Celsius. Die Flüchtlingslager böten nicht genug Platz für alle, viele müssten auf dem Boden schlafen, unter einer an einem Baum befestigten Plane. „Der Boden ist lehmig, nass und kalt“, erklärt Adnan Wahhoud.

Wahhoud stellt Fundamente für Flüchtlinge her

Er habe diese Entwicklung leider erahnt und daher im Herbst 2019 angefangen, Unterkünfte zu bauen. Für 85 habe er Platz, 30 Fundamente seien fertiggestellt. Darauf könnten Familien eine Hütte stellen oder ein Zelt aufschlagen. Es sei ein Wettlauf gegen die Zeit gewesen, unterbrochen von neuen Kriegshandlungen.

Am Donnerstag reist er erneut nach Syrien

Immer mehr Menschen würden durch Kampfhandlungen an die türkische Grenze gedrängt und dort auf einem schmalen Korridor von zehn Kilometern zusammengepfercht. Eine Sicherheitszone will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hier einrichten, Wahhoud jedoch fühlt sich von der Lage vor Ort an den Gazastreifen erinnert. Er spricht von einem Verbrechen gegen die Menschheit. Am Donnerstag reist er erneut selbst nach Syrien.