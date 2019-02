von SK

Vom Ankommen in Deutschland zum Ankommen im deutschen Alltag ist es ein langer Weg: Zur fremden Sprache kommt eine unbekannte Kultur. Manchmal fehlen die richtigen Papiere oder die Ausbildung im Heimatland wird nicht anerkannt. "Wir versuchen, diesen Personen Wege aufzuzeigen, dass sie ihre Probleme überwinden und sich integrieren können", sagt Natalie Ammon.

Geflüchtete, EU-Bürger, Spätaussiedler

Sie berät beim Kreisverband vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Menschen mit Migrationshintergrund. Dazu gehören Geflüchtete mit Bleibeperspektive ebenso wie EU-Bürger, Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien oder Spätaussiedler. Ammon berät sie bei Spracherwerb, Jobsuche, Leistungsansprüchen, Familiennachzug, Freizeitmöglichkeiten oder Familien- und Erziehungsfragen.

355 Personen haben Ammon und ihre Kollegin Sabine Große 2018 beraten, 2016 waren es noch 208. Die steigenden Zahlen sind für DRK-Kreisgeschäftsführer Jörg Kuon ein Zeichen dafür, wie lange Integration dauert. "Es gibt so viele Hürden. Die meisten sind 2015 gekommen. Jetzt haben wir 2019 und manche haben immer noch nicht das Sprachniveau B2, das für eine anspruchsvolle Ausbildung ausreicht", sagt Kuon. Nach dem Spracherwerb ist ein Job der Schlüssel zur Integration. Sein Stellvertreter Karl-Heinz Jaekel fügt an: "Nur wer einen Beruf ausübt, kann in unserer Gesellschaft gleichberechtigt teilhaben."

Für eine Bewerbung ist zunächst ein Lebenslauf nötig. Bei der Erstellung hilft die Initiative Jobkraftwerk, die Im Kreis betreut Computerspezialist Reinhard Nedela die Initiative. Auf einem Internet-Portal können Migranten alle Stationen ihrer Ausbildung und ihre Kompetenzen angeben. Deutsche Berufsbezeichnungen oder internationale Hochschulen sind hinterlegt, sodass Arbeitgeber zielgerichtet suchen können.

"Wir würden diese Datenbank auch gern dem Jobcenter zur Verfügung stellen", sagt Nedela. Das Portal gibt es in Deutsch, Englisch, Arabisch oder Farsi, Fachbegriffe sind miteinander vernetzt. "Wenn jemand also Feinmechaniker eingibt, ist das in den anderen Sprachen schon verknüpft." Arbeitgeber können bei Jobkraftwerk zunächst anonyme Datensätze abrufen. Auf ihre Anfrage hin kann der Betreffende Namen und Kontaktmöglichkeit freigeben.

Für den östlichen Bodenseekreis ist DRK-Beraterin Natalie Ammon erreichbar unter 0 75 41/50 41 15 oder E-Mail n.ammon@drk-bodeseekreis.de. Informationen im Internet: http://www.drk-kv-bodenseekreis.de