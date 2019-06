Inzwischen fallen die Pegelstände des Neuen und des Alten Rheins nach Angaben der Vorarlberger Landesregierung zwar wieder, dafür steigt der Wasserstand des Bodensees weiter an. Zudem spült der Rhein derzeit Unmengen an Treibholz in den Bodensee.

Schlammfarben und mit knapp 2000 Kubikmetern pro Sekunde war das Wasser des Rheins am Mittwoch aus Vorarlberg in Richtung Bodensee unterwegs. In Lustenau an der Höchster Brücke ist die Fließgeschwindigkeit des Rheins am Donnerstag zwar auf rund