Darauf haben sich Hobby- und Amateur-Mofarennfahrer wochen- und monatelang vorbereitet: Der Goscha-Marie Mofa-Cup startet am Samstag, 10. August, in die 13. Runde. Laut Veranstalter, Musikverein Taldorf, haben sich dieses Mal 44 Teams gemeldet, die den Wanderpokal mit nach Hause nehmen wollen.

Video: Toni Ganter

Der Mofa-Cup hat sich über die Jahre hinweg zu einem beliebten, volksfestähnlichen Rennspektakel mit echten Motorsportqualitäten entwickelt: Es braucht zähe Fahrer, talentierte Tüftler und hochgezüchtete Mofas, um eine Chance auf den Sieg zu haben. Das Fahrerlager mit Boxengassen ist für Besucher offen, die den Teams über die Schulter schauen können.

Während des Hauptrennens werden die Maschinen der erstplatzierten Teams von der Rennleitung überprüft. Es wird kontrolliert, ob das Reglement – maximal 50 Kubikzentimeter Hubraum – eingehalten worden ist. | Bild: Toni Ganter

Und natürlich gibt es ein Reglement. Eine Jury achtet darauf, dass die gemeldeten Teams die 28 Prüfpunkte einhalten. Die Bremsanlage – 2-Kreis-System – muss technisch einwandfrei funktionieren. Die maximale Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 Stundenkilometer und die Mofas dürfen maximal 50 Kubikzentimeter Hubraum haben.

Die Rennsemmeln werden während der Teamvorstellung, 19.30 Uhr, überprüft. Außerdem dürfen nur Kraft- und Schmierstoffe verwendet werden, die zu 100 Prozent biologisch abbaubar sind.

Video: Toni Ganter

„Publikum und Fahrer können sich auf einen turbulenten Renntag freuen“, erklärt Isabell Eppler, Mitglied der Rennleitung. Es werde wiederum eine veränderte Rennstrecke geben, die das Können und die Konzentration der Fahrer herausfordern sowie gleichzeitig für ein faires und sicheres Rennen sorgen soll.

Video: Toni Ganter

Im Regelfall sind die Rennergebnisse um 22 Uhr herum ausgewertet. Nach der Siegerehrung und einem Feuerwerk soll eine legendäre Party „Taldorf rockt“ mit dem Berliner DJ Enrico Ostendorf steigen. Sonst an den Wochenenden in Europas Clubs unterwegs, lege Ostendorf seinen von 37 Radiosendern gespielten Musikmix auf, der sonst in Großstädten zu hören ist.

Video: Toni Ganter

Informationen im Internet:

http://www.mofa-cup.de