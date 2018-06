von Peter Schober

Bis zum Herbst soll der neue Regionalplan für den Raum Bodensee-Oberschwaben stehen und in die öffentliche Anhörung gehen. Am Mittwochmittag tagte in der Sparkasse Salem-Heiligenberg der Planungsausschuss des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben und schnürte hinsichtlich der Freiraumstruktur und der Sicherung von Wasservorkommen ein Korsett, das in die Beratungen der nächsten Verbandsversammlung eingehen wird, die am 20. Juli stattfindet.

Konzept für Entwicklung der Region

"Unser Ziel ist es, ein stimmiges Entwicklungskonzept zu erstellen, das den Bedarf an Wohn- und Gewerbeflächen und den Naturschutz unter einen Hut bringt", erklärte Verbandsdirektor Wilfried Franke. Abgesehen davon, dass man den staatlichen Auftrag habe, ein solches Konzept zu erstellen, brauche man diesen Rechtsplan dringend. "Sonst ist die Entwicklung unserer Raumschaft demnächst beendet", betonte Franke.

Grünflächen für Belange des Naturschutzes

In aufwendiger Kleinarbeit hat der stellvertretende Verbandsvorsitzende Harald Winkelhausen ein Konzept für die regionale Freiraumstruktur ausgearbeitet und dem Planungsausschuss nun vorgestellt. Grundlage dieses Konzepts ist ein Gutachten, das der Regionalverband zum Thema "Regionale Biotopverbundsysteme" erstellen ließ. Winkelhausen bezeichnete regionale Grünzüge und Grünzäsuren als wichtige Instrumente, um den Belangen des Naturschutzes Rechnung zu tragen.

Landwirtschaftliche Nutzflächen berücksichtigt

Gemäß dem Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg, so Winkelhausen, gehöre die Ausformung eines ökologisch wirksamen und großräumigen Freiraumverbunds zu den inhaltlichen Schwerpunkten eines Regionalplans. Winkelhausen betonte aber, dass es nicht das auf alle Regionen übertragbare Biotopverbundsystem gebe. "Wir haben deshalb nur in solchen Teilen unserer Region Grünzüge ausgewiesen, die auch regional bedeutsam sind", sagte Winkelhausen. Zudem habe man darauf geachtet, dass sie multifunktional seien und sowohl die Natur, das Landschaftsbild und den Erhalt landwirtschaftlicher Nutzflächen berücksichtigten.

Sicherung von Wasservorkommen

Ein weiterer Tagesordnungspunkt befasste sich mit der Ausweisung von Gebieten zur Sicherung von Wasservorkommen. Zur langfristigen Sicherung der Trinkwasserversorgung in der Region Bodensee-Oberschwaben sieht der Regionalplan elf sogenannte Vorranggebiete vor, um, so erläuterte Winkelhausen, auf Wasservorräte zurückgreifen zu können, wenn ein Brunnen einmal nicht mehr funktioniere.

Der Planungsausschuss des Regionalverbands stimmte den Vorschlägen der Verbandsverwaltung ohne Gegenstimmen zu.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein