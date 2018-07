Der Entwurf für den neuen Regionalplan, der bis 2035 die Grundzüge von Siedlungsentwicklung, Freiraumplanung, Rohstoffabbau und Verkehrstrassen bestimmen wird, kann im Herbst in die Offenlage gehen. Grünes Licht gab die Verbandsversammlung bei ihrer Sitzung in Owingen.

Nach wie vor Konfliktpotenzial

Von einem "großen Schritt" hatte schon zu Beginn der Sitzung Vorsitzender Thomas Kugler, Bürgermeister von Pfullendorf, von einem "wichtigen Meilenstein" Regionaldirektor Wilfried Franke gesprochen. Beide wurden vor dem Hintergrund des nach wie vor vorhandenen Konfliktpotenzials allerdings auch nicht müde zu betonen, dass mit dem Beschluss "noch nichts in Stein gemeißelt" sei. Franke verwies darauf, dass im weiteren Verfahren rund 500 Träger öffentlicher Belange gehört würden. Dies werde mit Sicherheit noch zu Planänderungen führen.

Hindernisse aus dem Weg räumen

Vor dem Hintergrund der widerstreitenden Interessen – sei es um den Rohstoffabbau im Donautal oder bei Wangen, um Bebauungen am Bodenseeufer, die Gestaltung der Grünzüge oder den Umfang beziehungsweise die Lage von Gewerbeflächen – wurde deutlich, dass im Verlauf des Verfahrens noch einige Hindernisse aus dem Weg geräumt werden müssen. Keinesfalls vor Ende 2019 rechnet Direktor Franke mit einem Beschluss des Regionalplans.

Intensive Diskussionen im Vorfeld

Wenn alle irgendwo unzufrieden sind, kann es nicht ganz verkehrt sein. Mit diesem Trost muss sich Wilfried Franke in dem Spannungsfeld wohl zufrieden geben, der auf intensive Diskussionen und zahlreiche Abstimmungsgespräche mit den Kommunen im Vorfeld verwies, die weitgehend zu Konsens geführt hätten. Ganz ließen sich die "enormen Zielkonflikte" nicht auflösen, wenn zum Beispiel die einzigen Vorkommen wichtiger Rohstoffe in Schutzgebieten lägen. "Wir befinden uns in einem absoluten Dilemma", erklärte Franke: "Im Zweifel machen wir es niemandem recht."

Geringe Ausweisung von Gewerbeflächen beklagt

Während Landrat Lothar Wölfle eine zu geringe Ausweisung von Gewerbeflächen im Bodenseekreis beklagte ("Hier erwarte ich eine deutliche Bewegung"), hatten Bürger und Gemeinderäte Salems schon vor wenigen Wochen kritisiert, dass wertvolle landwirtschaftliche Flächen einer Ansiedlung von Betrieben geopfert werden sollen. Dabei ist der Schwerpunkt von Siedlungsflächen schon jetzt in das sogenannte "Hinterland" verschoben, was von den dortigen Kommunen moniert wird.

Neben dem Wohnkomplex auf dem Bodanwerft-Gelände ist ein Hotel geplant. | Bild: Wieland, Fabiane

Unterdessen geht die Kontroverse um eine weitere Bebauung des ehemaligen Bodan-Werftgeländes in Kressbronn mit einem Hotel weiter. Grünen-Vertreter Matthias Klemm forderte stattdessen eine Renaturierung und einen freien Seezugang. Zumal hier erst nach 1950 ein vorher vorhandenes Schutzgebiet von Bodan bebaut worden sei. Es könne weder im Sinne der Bürger noch der Touristen sein, dass dort unmittelbar am See ein Hotel mit 100 Betten und fast 360 Autostellplätze entstehe – im Widerspruch zum Bodenseeuferplan.

Antrag findet keine Mehrheit

Mit seiner Kritik an der Planung eines "Luxushotels" provozierte Klemm den Widerspruch von Landrat Wölfle. Es sei nicht Sache der Vertreter in der Verbandsversammlung, sich als "Obergemeinderäte" aufzuspielen und sich in die kommunale Planungshoheit einzumischen. Klemm dagegen fragte, warum man den Spieß nicht einfach herumdrehe. Man könne schließlich den Hotelstandort am Kressbronner Ufer aus der Planung herausnehmen, um sich von den Investoren und der Kommune im Verlauf des Verfahrens eines Besseren belehren zu lassen. Doch der Antrag von Grünen und ÖDP fand lediglich zehn Befürworter und damit keine Mehrheit.

Wangens OB droht mit Klage

Noch kräftigere Geschütze fuhr Wangens Oberbürgermeister Michael Lang auf, dessen Stadt in vier Jahren Schauplatz der Landesgartenschau sein wird. Lang drohte offen mit Klagen gegen die Festsetzungen, von denen er die Entwicklung seiner Stadt zu sehr beeinträchtigt sieht.

Besonderes Augenmerk auf den Bodenseeraum Quasi in der Präambel des Regionalplans sind zunächst die allgemeinen Entwicklungsziele für die Region beschrieben, unter denen Maßnahmen gegen den Klimawandel mehr Gewicht erhalten. Darüber hinaus sind in einem eigenen Abschnitt die "besonderen Entwicklungsziele für den Bodenseeraum" formuliert. Neu aufgenommen sind Leitlinien zur "Nutzung des tiefen Untergrunds", die unter anderem einen Rahmen für die Nutzung von Geothermie und die Gewinnung von Rohstoffen setzen. Beim Thema "Fracking" ist noch von der "Ausräumung aller technischen Wissensunsicherheiten" als Bedingung die Rede. Auf Drängen von Norbert Zeller (SPD) will der Verband nun prüfen, ob man die "unkonventionelle Erdgasförderung" aus juristischer Sicht von vorneherein ganz ausschließen könne.

ist neu als konkretes Ziel "die Weiterentwicklung des Bodensee-Uferbereichs als Freizeit-, Erholungs- und Tourismusraum unter Bewahrung der Kultur- und Naturlandschaft und unter Beachtung limnologischer und naturschutzfachlicher Erfordernisse". Noch stärker betont wird "die Freihaltung der engeren Uferzone von weiterer Bebauung und Verdichtung" sowie "die Lenkung der Siedlungsentwicklung vorrangig in das angrenzende Hinterland zur Milderung des Siedlungsdrucks im Uferbereich". Verbessert werden sollen "die Angebote im öffentlichen Personenverkehr zur Minderung von Individualfahrten in Seenähe", aber auch die "Anbindung des Bodenseeraums an den Fernverkehr, insbesondere durch Attraktivitätssteigerungen auf den Bahnstrecken Ulm–Friedrichshafen–Lindau und der Bodenseegürtelbahn sowie durch angemessene Fortentwicklung des Fernstraßennetzes und des Flughafens Friedrichshafen." Hanspeter Walter

