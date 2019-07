Laut Polizeibericht überfiel der gesuchte Mann am Freitag, 26. Juli, gegen 3 Uhr eine Tankstelle, die an der Jahnstraße in der Ravensburger Südstadt gelegen ist.

Täter bedroht Angestellte am Kassentresen

Der Mann betrat die Tankstelle und erklärte der 33-jährigen Angestellten am Kassentresen, dass er bewaffnet sei und dass es sich um einen Überfall handle. Der Täter zeigte dem Opfer einen Zettel mit aufgeschriebenen Handlungsanweisungen. Zur Aufforderung, Geld aus der Kasse herauszugeben, überreichte der Tatverdächtige der Geschädigten eine beigefarbene Stofftasche.

Räuber flüchtet zu Fuß in Richtung Weststadt

Der Täter flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld, das die Angestellte in die Stofftasche gepackt hatte, zu Fuß aus der Tankstelle über die Jahnstraße. Die weitere Flucht des Täters führte in Richtung Weststadt.

Täter unmaskiert und barfuß unterwegs

Der unmaskierte männliche Täter wird so beschrieben: etwa 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, er hatte dunkle, nackenlange Haare und einen dunklen Vollbart. Er trug einen dunklen Kapuzenpulli mit weißem Reißverschluss und weißen Kordeln, eine graue Basecap mit schwarzem Schild und schwarzer Aufschrift, eine kurze graue Stoffhose, eine Bauchtasche, schwarze Handschuhe mit freien Fingerkuppen und führte die genannte, beige Stofftasche bei sich. Schuhe und Socken trug der Tatverdächtige nicht, er ging barfuß.

Laut gemeinsamer Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei wurde die Fahndung gerichtlich angeordnet.

Fahndungsfotos im Internet:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-konstanz-ravensburg-schwere-raeuberische-erpressung/