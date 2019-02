von Sabine Busse

Sie sind erst 2017 in die SPD eingetreten, als Martin Schulz Kanzlerkandidat war?

Ich bin sechs Wochen vor der Bundestagswahl eingetreten, da war der Martin-Schulz-Zug schon weitestgehend zum Stillstand gekommen. Ich finde, man hat kein Recht sich zu beschweren, wenn man selbst nicht bereit ist, sich zu engagieren.

Haben Sie bei der Mitgliederbefragung nach der Bundestagswahl für die Große Koalition gestimmt?

Ich habe gegen die Große Koalition gestimmt, weil ich fand, wir sollten die Option einer von der SPD tolerierten Minderheitsregierung stärker prüfen.

Warum haben Sie sich als Doktor der Medizin für die alte Arbeiterpartei SPD entschieden?

Das war ein längerer Annäherungsprozess. Ich bekomme als Hausarzt die wirtschaftlichen Notlagen meiner Patienten und damit soziale Ungerechtigkeiten direkt mit. Wie ich in meiner Rede in Immenstaad gesagt habe, gibt es für mich zwei existentielle Herausforderungen: Die soziale Gerechtigkeit und die soziale Spaltung unserer Gesellschaft auf der einen und die Umweltpolitik auf der anderen Seite.

Eine Frage an den Arzt: Wie geht es dem Patienten SPD?

Ich würde sagen, wir sind auf dem Weg der guten Genesung. Ich mache mich nicht verrückt, wenn es bei der Sonntagsfrage heißt, wir haben nur noch 15 Prozent oder so. Ich finde es falsch, wenn Unternehmen mal eben 5000 Leute entlassen, weil der Aktienkurs eingebrochen ist. Genauso halte ich es für falsch, wenn eine Partei ihre Pläne und Konzepte über den Haufen wirft, weil die Umfrageergebnisse einmal schlechter sind.

Trotzdem müssen Sie aber letztlich Wählerstimmen bekommen, um Ihre Ziele umzusetzen?

Das ist richtig, aber der Wähler will eine Partei, die ihm verlässliche Orientierung bietet. Wir haben uns durchgerungen, in die Große Koalition zu gehen, jetzt müssen wir den Koalitionsvertrag bestmöglich erfüllen, auch wenn die Umfragewerte gerade schlecht sind.

Wie wollen Sie es schaffen, dass die Sozialdemokraten bei den Wahlen in den Kommunen und im Kreis wieder besser abschließt?

Wir sind regional eine aktive Partei und eigentlich ganz gut vertreten. Ich denke, dass wir das auch wieder schaffen werden bei den Kommunalwahlen.

Gleich nach seiner Wahl in den Kreisvorstand der SPD beteiligte sich Rainer Röver (hinten in der Mitte) nach der Bundestagswahl an den Diskusssionen zur Erneuerung der Partei, hier noch als Beisitzer bei einer Kreisdelegiertenkonferenz in Fischbach. | Bild: Wex, Georg

Bei den letzten Kreistagswahlen ist die SPD die viertstärkste Partei geworden. Reicht Ihnen das?

Wenn wir unser Ergebnis von den letzten Wahlen noch ein bisschen verbessern können, wäre mir das natürlich recht. Wir haben bei Wählern, die sich nicht für Lokalpolitik interessieren, vielleicht den Bundestrend gegen uns. Aber bei denen, die wissen, wer lokal für die SPD steht, sieht das positiver aus. Mein Ziel ist es, dass wir als Kreis-SPD präsenter werden und die lokal Handelnden stärker in den Vordergrund stellen. Wir werden beispielsweise in Überlingen mit Jan Zeitler als Spitzenkandidat für die Kreistagswahlen ins Rennen gehen oder mit Britta Wagner in Kressbronn.

Die Personen vor Ort in den Kreisgemeinden sollen es also richten?

Nein, das wäre zu kurz gesprungen. Ich setze darauf, dass die Personen mit den lokalpolitischen Themen verknüpft werden. Also, dass die Wähler erkennen, die SPD ist nicht nur Andrea Nahles, sondern das sind Leute, die ich kenne und von denen ich weiß, die lösen vor Ort meine Probleme.

Für welche Probleme oder Themen wollen Sie sich einsetzen?

Wohnen, Bildung, Verkehr sind die drei großen Themenblöcke und die Umweltpolitik natürlich, die wir hier im Kreis vorantreiben wollen. Beim Wohnen geht es zum Beispiel um den Kauf von Belegungsrechten oder die Zweckentfremdungssatzung, die wir jetzt in Überlingen auf den Weg bringen. Was die Bildung angeht, setzen wir uns für gebührenfreie Kitas ein. Die notwendigen 10 000 Unterschriften für die erste Stufe des von uns initiierten Bürgerbegehrens haben wir gerade zusammenbekommen. Wenn wir keine parlamentarischen Mehrheiten bekommen, gehen wir in Zukunft verstärkt den Weg über Bürgerbegehren oder Bürgerentscheide und werden uns mit Bürgerinitiativen stärker vernetzen.

Bei den Themen fehlen noch Verkehr und Umwelt.

Die Bodenseegürtelbahn ist nicht nur ein Verkehrs- sondern auch ein Umweltthema. Um sie CO2-neutral zu betreiben, muss sie vollständig mit Oberleitungen elektrifiziert werden. Zum Thema Aquakulturen im Bodensee: Für mich persönlich ist das wie jede andere Form der Massentierhaltung, inakzeptabel.

Was sind die Ziele in Ihrer neuen Funktion als Kreisvorsitzender?

Ich habe das Ziel, den Kreisverband strukturell zu verbessern. Dazu möchte ich, dass wir mehr Präsenz vor Ort – aber auch in den sozialen Medien – zeigen. Als Impulsgeber kann ich kleinere Ortsvereine unterstützen, die Vernetzung fördern und helfen, gemeinsam konkrete Projekte anzugehen.

Zur Person

Der SPD-Kreisvorsitzende Rainer Röver. | Bild: privat

Rainer Röver (40) wurde im Januar bei der Kreisdeligiertenkonferenz der SPD Bodenseekreis mit 84 Prozent der Stimmen zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Seinen beruflichen Werdegang starte er nach dem Wehrdienst mit einer Ausbildung zum Rettungsassistenten und studierte anschließend in Frankfurt und Bern (CH) Medizin. Nach Überlingen zog er 2013, wo er seine Facharztausbildung zum Allgemeinmediziner abgeschlossen hat. Heute betreibt er dort eine Hausarztpraxis, ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Rainer Röver trat im August 2017 in die SPD ein. Ab März 2018 fungierte als Medienreferent im Vorstand der SPD Überlingen. Einen Monat später wurde er dann als Beisitzer in den Vorstand der SPD Bodenseekreis gewählt. (bus)