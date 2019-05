Vor mehr als einem Jahr, am 8. Januar 2018, hat die Erste Schwurgerichtskammer am Landgericht Ravensburg eine 25-jährige Frau aus dem Landkreis Konstanz wegen Mordes an ihrer neugeborenen Tochter im Mai 2017 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Aber der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hob das Urteil auf, verbunden mit deutlicher Kritik, und verwies den Fall zur erneuten Verhandlung zurück. Der neue Prozess beginnt am Mittwoch, 8. Mai um 9 Uhr.

Auf der Rückfahrt vom Urlaub setzten die Wehen ein

Rückblende: Auf der Rückfahrt von einem Urlaub am Wörthersee am 24. Mai 2017 mit ihrem Partner und zwei Freunden setzen bei der Frau die Wehen ein. Bis dahin hatte sie Verwandten und Freunden gegenüber die Schwangerschaft stets verleugnet und verheimlicht. An der B 311 bei Rulfingen im Kreis Sigmaringen bittet die Hochschwangere um eine Rast, da sie „ein kleines Problem“ erledigen müsse.

Geburt hinter Strohballen bei einem Aussiedlerhof

In der Nähe eines Aussiedlerhofs hinter mehreren Strohballen bringt sie das Kind zur Welt, „2665 Gramm schwer, 50,5 Zentimeter lang und voll lebensfähig“, wie Oberstaatsanwalt Matthias Inselsberger im ersten Prozess sagte.

Mutter stopft Kind Küchenpapier in den Mund und lässt es liegen

Als das Neugeborene, posthum Julia genannt, zu schreien beginnt, hält ihm die Mutter zunächst den Mund zu. Dann stopft sie dem Baby zwei Blätter einer Küchenrolle in den Mund- und Rachenraum, lässt das Kind nackt auf der Wiese liegen. Dem wartenden Partner erklärt sie ihre blutverschmierte Kleidung damit, sie habe sich eine Zyste gezogen.

Blutverschmierte Jeans und Zeugenaussagen führen Ermittler zur Mutter

Drei Tage später wird das tote Baby von einem Zehnjährigen beim Rasenmähen entdeckt. Eine blutverschmierte Jeanshose und Zeugenaussagen führen die Ermittler zu der jungen Frau.

Dass es jetzt zu einer Neuauflage des Mordprozesses kommt, hat die Biberacher Strafverteidigerin Rebecca Wurm erreicht. Sie hatte die Revision zum Bundesgerichtshof begründet und einen eher unerwarteten Erfolg erzielt, zumal nur etwa vier Prozent aller Revisionen in Karlsruhe positiv entschieden werden.

Bundesgerichtshof bezeichnet Motivlage als „lückenhaft“

In der Stellungnahme des mit drei Richterinnen besetzten fünfköpfigen Ersten Strafsenats zum Ravensburger Urteil wird die Motivlage als „lückenhaft“ bezeichnet, mit Ausnahme der Feststellungen zum objektiven Tatgeschehen. Die vom Ravensburger Gericht ausgesprochene „moralische Missbilligung ihrer Lebensführung“ wischt der BGH-Senat als „ebenfalls unergiebig“ beiseite. Explizit vermisst wird eine „ausdrückliche Erörterung der Niedrigkeit ihrer Beweggründe“ – Voraussetzung für eine Verurteilung wegen Mordes.

Neues Verfahren mit neuem Richter und neuem Staatsanwalt

Jetzt beginnt ein neues Verfahren mit einigen Änderungen. Richter Stefan Maier, der im ersten Urteil gesagt hatte, „das Kind war Störfaktor und musste weg“, wechselte am 1. Mai als Vorsitzender Richter eines neuen Strafsenats an das Oberlandesgericht Stuttgart. Die neue Ravensburger Strafkammer leitet Veiko Böhm. Auch der damalige Oberstaatsanwalt, der der Angeklagten „krasse Selbstsucht“ und ein „erschreckendes Ausmaß an Entsorgungsmentalität“ vorgeworfen hatte, ist nicht dabei. Die Anklage, wie ursprünglich wegen Mordes, vertritt die Staatsanwältin Tanja Kraemer.

Mittlerweile auch Anklagen gegen Kindsvater erhoben

Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigte, ist fast zwei Jahre nach dem Tod des Neugeborenen gegen den Kindsvater, einen 24-Jährigen, Anklage wegen eines Verbrechens des versuchten Totschlags durch Unterlassen erlassen worden. Schon im ersten Prozess hatten Beobachter auf eine Antwort des Mannes gewartet, warum er sich nicht um seine in der Dunkelheit gebärende Partnerin gekümmert und damit den Tod des gemeinsamen Kindes verhindert habe.

Mann macht von Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch

Mit der Begründung, er habe sich mit der Angeklagten in der Haft verlobt und mache von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, lehnte er eine Zeugenaussage ab. In Erinnerung blieb die Aussage einer Freundin, die Angeklagte sei diesem Mann „hörig“ gewesen und habe befürchtet, er verlasse sie, wenn sie schwanger würde.

Vorgesehene Fortsetzungstermine im Landgericht Ravensburg sind am 9., 14., 15. und 22. Mai jeweils um 9 Uhr.