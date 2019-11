von Marcel Jud und Susanne Hogl

Gegen 8.57 Uhr sei bei ihnen die Meldung eingegangen, dass in Wasserburg eine Lagerhalle brenne, bestätigt Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Mittlerweile sei der Brand einigermaßen unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten aber nach wie vor an.

Acht Verletzte und Schaden an Booten in Millionenhöhe

Bisher sei bekannt, dass ein Gebäude der Prechtl-Werft und zwei Boote beschädigt wurden. Allein der Schaden an den Booten werde auf rund drei Millionen Euro geschätzt. Derjenige am Gebäude könne noch nicht beziffert werden. Bei dem Brand seien acht Personen verletzt worden, davon zwei mittelschwer und sechs leicht, so Stabik weiter. Vor Ort berichteten Einsatzkräfte von neun Verletzten.

Der durch den Brand verursachte Schaden wird derzeit auf rund drei Millionen Euro geschätzt. | Bild: Hogl, Susanne

Über die Art der Verletzungen und ob es sich bei den Betroffenen um Angehörige der Feuerwehr oder andere Personen handele, könne er noch nichts sagen, betont Stabik. Laut den Einsatzkräften vor Ort mussten sechs Verletzte mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Damit keine Schadstoffe in den See gelangen, hat die Feuerwehr eine Ölsperre errichtet. Dennoch sei mit Kraftstoffen verunreinigtes Löschwasser in den See gelangt, so Stabik. Jetzt gehe es darum, zu verhindern, dass sich dieses verbreite. Laut Einsatzkräften sind insgesamt 200 Feuerwehrleute im Einsatz.

Feuerwehrleute versuchen zu verhindern, dass das Feuer auf das direkt an die Werft angebaute Wohnhaus von Werft-Mitarbeitern übergreift. | Bild: Hogl, Susanne

Haus des Bürgermeisters nicht mehr bewohnbar

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude verhindern. Darunter ist auch das Haus des Wasserburger Bürgermeisters Thomas Kleinschmidt, wie Ulrike Langrehr von der Gemeindeverwaltung auf SÜDKURIER-Nachfrage bestätigt. Das Haus liege in unmittelbarer Nachbarschaft zur Werft und sei aufgrund des Löschwasser-Einsatzes derzeit nicht bewohnbar.