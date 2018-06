von Karlheinz Fahlbusch

Woran liegt es, dass Männerchöre Nachwuchsmangel haben?

Es geht ein Beben durch die Männerchor-Welt, denn für viele Gemeinschaften ist es geradezu fünf vor zwölf. Es wurde lange das Richtige gemacht, aber es ist wie bei allem, wenn man es zu lange macht, wirkt sich das negativ aus. Da wurde versäumt, sich an Neues zu wagen und somit auch das Interesse von jungen Sängern zu wecken und mit den sinkenden Mitgliederzahlen und dem hohen Altersdurchschnitt der Sänger ist auch die ehemals machtvolle Stimmkraft dahin. Diese Erkenntnis führt in vielen Fällen zu Resignation und Aufgabe. Man hat viel zu lange Rücksicht auf die Mitglieder genommen, die sich hartnäckig allen neuen Ideen verweigert haben. Da haben nicht nur die Verantwortlichen in den Vereinen, sondern auch die Chorleiter manch harte Nuss zu knacken. Solche Gruppen sind unbedingt mitverantwortlich zu machen für den heutigen Zustand eines Teils der Männerchöre.



Verbinden jüngere Männer das Singen im Chor mit Weinliedern, Ausschnitten aus Opern und völkischem Liedgut?

Diese Literatur hat durchaus ihre Berechtigung, wenn man die lange Tradition der Männerchöre betrachtet. Sie sind ja die Basis des weltlichen Chorwesens überhaupt. Diese Art Liedgut war am meisten verbreitet, daher der Eindruck. Die Gruppierungen mit ganz anderem Repertoire wie Madrigalen, Motetten und Kunstliedern, Jazz, Pop und Rock zum Beispiel haben ja auch ihre Zuhörer.

