Die Polizei erinnert Veranstalter, Gastwirte und den Einzelhandel daran, dem Jugendschutz Rechnung zu tragen. Neben der Einhaltung der hierzu geltenden Bestimmungen betont die Polizei in einem Pressetext, an erkennbar betrunkene Menschen keinen weiteren Alkohol auszuschenken.

„Aggressionen, Sachbeschädigungen oder Auseinandersetzungen, die nicht selten in Körperverletzungen münden, könnten größtenteils verhindert werden, wenn der Alkoholmissbrauch eingedämmt wird“, schreibt die Polizei. Dies sei Anlass genug, dass die eingesetzten Beamten bei den Veranstaltungen sowohl in Zivil als auch in Uniform Präsenz zeigen, um die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen zu kontrollieren.

„Wer branntweinhaltige Getränke an Kinder oder Jugendliche abgibt, handelt unverantwortlich und begeht eine Ordnungswidrigkeit, im Einzelfall kann sogar eine Straftat vorliegen“, so die Polizei. Ein weiteres Augenmerk der Polizei gilt dem Straßenverkehr. So gebe es verstärkt Alkohol- und Drogenkontrollen.