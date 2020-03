Schulen und Kindergärten bleiben bis nach den Osterferien geschlossen. Um Eltern soweit wie möglich zu helfen, bietet die Stadt Ravensburg und die Grundschulen eine eingeschränkte Notbetreuung für Grundschüler in den städtischen Schulen sowie für Kinder der Kindertagesstätten an, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Wer kann das Angebot nutzen?

Es können nur Kinder betreut werden, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, die bei der Coronakrise dringend gebraucht werden und die Betreuung nicht anderweitig sicherstellen können. Unter einen dringend benötigten Beruf fallen nach Angaben der Stadt beispielsweise Mitarbeiter im Gesundheitsbereich, der Lebensmittelbranche, im Bereich der wichtigen öffentlichen Infrastruktur und in bestimmten Bereichen der öffentlichen Verwaltung sowie Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste.

„Es können in jedem Fall keine Kinder aufgenommen werden, die sich die letzten 14 Tage in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebieten aufgehalten haben“, schreibt die Stadt. Für die Kindertagesstätten gilt: Es ist vorgesehen, die Kinder in den Einrichtungen zu betreuen, in denen sie bisher schon betreut werden, damit kein unnötiger Stress für die Kinder entsteht. In der Notbetreuung werden laut Mitteilung der Stadt pro Kindertagesstätte maximal drei Gruppen gebildet in denen je maximal fünf Kinder betreut werden.

Wer entscheidet über die Vergabe?

Über die Vergabe von Betreuungsplätzen in den Grundschulen sowie den Kindertagesstätten entscheidet die Stadt Ravensburg. Sie stützt sich bei der Bewertung der wichtigen Berufe auf eine Empfehlung des Landes. Eine beispielhafte Übersicht gibt es unter www.ravensburg.de

Zeiten und Preise im Überblick

Eine Betreuung an Grundschulen ist entweder an Vormittagen von 7 Uhr bis 12 Uhr oder ganztags von 7 Uhr bis 17 Uhr möglich (inklusive Mittagessen). Die Vormittagsbetreuung ist kostenfrei. Die Ganztagesbetreuung kostet 5,35 Euro pro Kind und Tag zuzüglich einem Mittagessensbeitrag von 4,20 Euro pro Tag. Für die Kitas gilt: Die Betreuung kostet je nach Umfang den aktuell üblichen Elternbeitrag der Stadt Ravensburg.

So funktioniert die Anmeldung

Für die Anmeldung muss ein Formular der Stadt genutzt werden. Das Formular gibt es im Internet unter www.ravensburg.de und muss ausgedruckt und ausgefüllt werden. Das Formular kann entweder an die Stadt Ravensburg, Amt für Schule, Jugend, Sport, Marienplatz 35, 88212 Ravensburg per Post geschickt werden oder als Scan an die E-Mail-Adresse schule-jugend-sport@ravensburg.de oder per Fax an die Nummer 07 51/6 02 07. Das Amt für Schule, Jugend, Sport entscheidet über den Antrag und informiert die Eltern über das Ergebnis. Eine Osterferienbetreuung findet nur für Kinder in der Notbetreuung statt. Die reguläre Osterferienbetreuung vom 6. bis 9. April wird abgesagt. Es erfolgt eine Rückerstattung der Beiträge.

Bei Kitas gilt: Das Formular kann entweder an die Stadt Ravensburg, Amt für Soziales und Familie, Abteilung Kindertagesstätten, Seestraße 9, 88214 Ravensburg per Post geschickt werden oder als Scan an die E-Mail-Adresse soziales-und-familie@ravensburg.de oder per Fax an die Nummer 07 51/6 02 35. Das Amt für Soziales und Familie entscheidet über den Antrag und informiert die Eltern über das Ergebnis.