Es ist mehr als ein Jahr her, dass der Architekt und Bäderunternehmer Josef Wund am 14. Dezember 2017 bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe von Ravensburg ums Leben kam. Der 79-Jährige war mit einem österreichischen Flugtaxi-Unternehmen unterwegs zurück an den Bodensee, als die Maschine beim Landeanflug auf den Flughafen Friedrichshafen in ein Waldgebiet stürzte. Auch der Pilot und Co-Pilot starben bei dem Unglück. Allerdings ist bis heute weder geklärt, warum die Cesna abgestürzt ist, noch wer das Vermögen des "Bäderkönigs" erbt.

Nur noch Trümmerteile blieben von dem Kleinflugzeug übrig, das am 14. Dezember 2017 bei Wald abstürzte. Mit an Bord war der Bäderinvestor Josef Wund (Bild rechts). Weder ist die Absturzursache geklärt noch sein Nachlass bis dato geregelt. Bilder: dpa/imago | Bild: Karl-Josef Hildenbrand

Wer erbt das Vermögen von Josef Wund? Das ist nach wie vor nicht geklärt. Die Josef Wund Stiftung hatte nach der Testamentseröffnung im Mai vergangenen Jahres den Erbschein beantragt. Der wurde aber noch nicht erteilt, informiert das Amtsgericht Tettnang auf Nachfrage. Die Erbberechtigung sei "nicht ausreichend dargelegt", erklärt Richter Martin Hussels-Eichhorn als Pressesprecher. Der zuständige Sachbearbeiter ermittle nun von Amts wegen, wer erbberechtigt sei. Nach Aussage von Hussels sind erst in der vergangenen Woche Zeugen und Beteiligte befragt worden. Eine Entscheidung stehe aus. Wie Christoph Palm, Geschäftsführer der Josef Wund Stiftung, sagt, gebe es "unter den Beteiligten keinerlei Streit".

Warum dauert das Verfahren so lange? Auch die Notariatsreform in Baden-Württemberg hat für Verzögerungen gesorgt. Seit 1. Januar 2018 sind Erbangelegenheiten bei den Amtsgerichten anhängig. Vorher kümmerten sich die inzwischen aufgelösten Notariate im Landesdienst darum. Das Amtsgericht Tettnang habe rund 3000 Erbverfahren übernommen, so Martin Hussels-Eichhorn. Bei der Bearbeitung gebe es immer noch Rückstände. So dramatisch wie im Amtsbezirk Ravensburg sei es aber Weitem nicht. Warum soll eine Stiftung das Vermögen von Josef Wund erben? Josef Wund hatte im August 2015 die gemeinnützige Stiftung gegründet, um seine Unternehmensnachfolge zu regeln und um die Allgemeinheit an seinem wirtschaftlichen Erfolg teilhaben zu lassen. Die Stiftung fördert vor allem Projekte oder Unternehmungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Kreativität. Im März 2017 setzte der Stifter Christoph Palm, früherer Oberbürgermeister von Fellbach, als Geschäftsführer ein.

Das Badeparadies Schwarzwald in Titisee-Neustadt war Wunds jüngster Thermebau unter vielen. Bild: Stefan Rieger | Bild: Rieger

-Was passierte mit den Firmen von Josef Wund nach dessen Tod? Josef Wund hatte laut Handelsregister zu Lebzeiten 55 Firmen gegründet, allein für das Badeparadies Schwarzwald beispielsweise fünf. In etlichen Unternehmen hat im März 2018 sein früherer Prokurist Edelfried Balle die Geschäftsführung übernommen, so auch im Badeparadies in Titisee-Neustadt. Die Thermen in Erding und Bad Wörishofen sind in Familienbesitz, Jörg Wund ist nach eigenen Angaben Hauptgesellschafter und zudem Chef der bayrischen Thermen. Warum wurde das Architekturbüro von Josef Wund in Friedrichshafen aufgelöst? Ein halbes Jahr nach dem Tod von Josef Wund wurde die Keimzelle seiner Unternehmungen, das 1968 gegründete Architekturbüro in Friedrichshafen, aufgelöst. 20 Mitarbeiter wurden Ende Juli 2018 entlassen. In der Zentrale der Unternehmensgruppe Wund in der Hochstraße wurden jene Thermen entwickelt und konzipiert, die Wund zum "Bäderkönig" gemacht hatten – die Badewelten in Wörishofen, Erding, Sinsheim, Euskirchen oder im Schwarzwald. "Das Architekturbüro konnte in der bisherigen Form nicht weitergeführt werden, da es ein Einzelunternehmen gewesen ist, das nur von einem Architekten geführt werden darf", erläutert Christoph Palm. Das einmalige architektonische Know-how zum Bau von Thermen habe man jedoch gesichert. Wie, werde zu gegebener Zeit öffentlich gemacht.

Letzte Ehre für Josef Wund: Bei der Trauerfeier in der Kirche St. Petrus Canisius nahmen rund 250 Menschen neben der Familie Abschied vom "Bäderkönig" aus Friedrichshafen. | Bild: Cuko, Katy

Wie steht es um die Projekte, die Josef Wund noch zu Lebzeiten angeschoben hat? Ob der Neubau eines 200-Millionen-Euro Bades in Bad Vilbel am Standrand von Frankfurt/Main oder die Erweiterung der Sinsheimer Badewelt für geplante 500 Millionen Euro: "Ich bitte um Verständnis dafür, dass beim momentanen Stand des Nachlassverfahrens keine weiteren Ausführungen zu den guten Zukunftsperspektiven der Wund Unternehmensgruppe gemacht werden können", erklärt Christoph Palm. Die gemeinnützige Stiftung darf nicht ins unternehmerische Risiko gehen. Parallel hatte Josef Wund 2015 aber auch eine GmbH mit dem Namen JW TV-Vermögensverwaltung gegründet. Seit zwei Wochen hat diese Gesellschaft, die laut Handelsregister auch berechtigt ist, als Testamentsvollstreckerin tätig zu werden, zwei neue Geschäftsführer: Peter Baumeister, früherer Geschäftsführer der Kunststiftung Baden-Württemberg, und Günter Renz.