Der Pegel war in den vergangenen Tagen wegen der Trockenheit weiter gefallen. Aktuell liegt der Pegel Konstanz laut einer Mitteilung der BSB bei nur noch 3,1 Meter. Die Landestelle Bad Schachen wird schon seit geraumer Zeit von den Schiffen der BSB nicht mehr angefahren. An der Insel Mainau kann es zu Verzögerungen beim Ein- und Ausstieg kommen. Am Untersee können an den Landestellen Iznang, Reichenau und Mannenbach keine Rollstühle mehr an Bord genommen werden. Für Rollstuhlfahrer ab Radolfzell gilt, dass sie an den anderen Landestellen das Schiff nicht verlassen und nur für eine Rundfahrt an Bord gehen können.

