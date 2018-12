Eine große Freude hat das Kaufhaus Schäfer, Bodenseestraße 140-142, in Mimmenhausen zahlreichen Kindern der Gemeinde bereitet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses füllten 250 Stiefel, die die Kinder zuvor bemalt hatten, mit kleinen Geschenken. Damit auch jedes Kind „seinen“ Stiefel zurückerhielt, hatte es zuvor seinen Namen und sein Alter darauf vermerkt. „Die Kinder hatten wirklich ihre Freude. Nach der Schule war es ein richtiger Ansturm“, freute sich Erwin Gieringer, der das Kaufhaus 1990 übernommen hat und gemeinsam mit seiner Frau Petra seitdem erfolgreich führt. Neben dieser zum zweiten Mal ausgerichteten Nikolausaktion ist das Kaufhaus auch bekannt für seine Geburtstagskisten für Kinder: Der Nachwuchs sucht sich mit seinen Eltern mögliche Geschenke aus und legt diese in die Kiste. Die Geburtstagsgäste können sich dann aus der Kiste Artikel heraussuchen und sicher sein, nur das zu schenken, was das Geburtstagskind auch wirklich möchte.

Das Fachgeschäft mit Kundennähe, wie es sich selber bezeichnet, wurde 1905 von Johann Georg Schäfer als Kolonialwarengeschäft gegründet und 1928 von seiner Tochter Anna Maria und Schwiegersohn Engelbert Stickel übernommen. 1967 übernahm Sohn Gero Stickel mit seiner Frau Anneliese das Geschäft, 1969 bauten sie das jetzige Ladengebäude. 1990 übergaben sie ihr Geschäft an ihren früheren Auszubildenden Erwin Gieringer.

Das Kaufhaus zeichnet sich dadurch aus, dass es ein breites Sortiment an Haushaltswaren, Spielwaren und Heimwerkerbedarf unter einem Dach führt. Im Erdgeschoss finden sich die Haushalts- und Spielwaren, im Kellergeschoss gibt es alles, was das Heim- und Handwerkerherz begehrt. „Wir sind also ein richtiger Nahversorger. Unser Bestreben ist, über kurze Wege auch ausgefallene Wünsche zu erfüllen“, sagt Gieringer. Auf saisonale Angebote wird stark geachtet. So finden sich derzeit natürlich viele Artikel, die sich als Geschenk zu Weihnachten bestens eignen.

Als Stärken des Hauses bezeichnet Gieringer, dass die Kunden von Fachkräften, die regelmäßig Produktschulungen besuchen, kompetent beraten werden. „Wir haben viele langjährige Mitarbeiter, die das komplette Sortiment gut kennen. Sie kümmern sich umgehend um Reparatur oder Ersatz, wenn bei einem Gerät oder Hausrat Beanstandungen sind“, sagt er..