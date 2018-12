Salem – In die Welt der süßen Köstlichkeiten entführt Regina Waibel in ihrem Café Zartbitter, Bahnhofstraße 6 in Mimmenhausen bereits seit 13 Jahren. Hier können ihre Kunden die große Vielfalt ihrer selbst zubereiteten Leckereien genießen. Im Vordergrund stehen zurzeit natürlich alle süßen Gaumenkitzel, die für Advent und Weihnachten charakteristisch sind wie Nikoläuse in verschiedenen Größen oder Weihnachtsplätzchen verschiedenster Art.

Ihre Torten- und Kuchen-

kreationen sowie Pralinen und Gebäck stellt Regina Waibel immer selbst her. „Dabei verwende ich ausschließlich qualitativ hochwertige Zutaten und verzichte grundsätzlich auf künstliche Zusätze und jegliche Fertigprodukte“, sagt die Konditormeisterin. Weil sie großen Wert auf die hohe Qualität ihrer Produkte legt, achtet sie schon beim Einkauf auf umweltfreundliche Produktion und feinstes Aroma. Viele ihrer Produkte bietet sie zum Mitnehmen und zum Verschenken an, damit ihre Kunden auch zu Hause sich an den süßen Köstlichkeiten erfreuen können.

In ihrem Café lassen sich frische Kaffee- und Teespezialitäten, ganz aus biologischem Anbau und aus fairem Handel, mit einem Stück hausgemachten Kuchen genießen. „Mein Kaffee und Tee sind biozertifiziert“, macht Regina Waibel aufmerksam. In ihrem Angebot ist sie sehr auf Jahreszeiten bedacht, so sind eben gegenwärtig keine Erdbeer- und Rhabarberkuchen erhältlich. „Im Moment liegt der Schwerpunkt auf Gewürzen.“ So bietet sie augenblicklich beispielsweise eine Schokomustorte an, bei der Zimt im Vordergrund steht. Während ihre Pralinen im Frühjahr eher fruchtig sind, haben jetzt Spekulatius, Glühwein und Mousse au chocolat mit Tonkabohne die Oberhand. „Einfach, schöne, warme Sorten“, wie Regina Waibel unterstreicht.

Zurzeit locken Kaffeespezialitäten der Saison. „Wenn’s draußen kalt ist, mit schönen, heißen Kaffeespezialitäten den Winter heiß genießen“, sagt die Konditormeisterin. So etwa mit „Spiced Coffee“ mit Orange, Zimt, Nelke, Sternanis, braunem Zucker, braunem Rum und Sahnehaube oder mit „Cafe alla Borgia“ – Espresso mit Aprikosenlikör, Zimt und Sahnehaube, dazu Haselnuss-Rosmarin-Biscottis. Oder auch eine heiße Schokolade in fünf Geschmacksrichtungen selber gemacht. Regina Waibel: „Alles, damit man einen schönen Adventsnachmittag im Café genießen kann.“