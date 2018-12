Frische, biologisch angebaute Ware – das bietet der Bioladen „Biothek Drei 50“, Abt-Thomas-Straße 7 im Teilort Mimmenhausen, seit zweieinhalb Jahren an. Unter dem Namen Biothek verstehen die Inhaberinnen Monika Abel und Sonja Stocker eine Sammlung von Biowaren, mit dem „Drei 50“ soll zum Ausdruck gebracht werden, dass es jede Woche ein Angebot zu 3,50 Euro gibt. Zum Angebot zählen insbesondere Obst und Gemüse, Milchprodukte und Käse, Brot und sonstige Backwaren, diverse Trockenwaren sowie Drogerieartikel. Zurzeit finden sich natürlich auch viele Weihnachtsartikel in der Biothek.

Gegründet haben Monika Abel und Sonja Stocker ihr Geschäft im Sommer 2016, nachdem in der Gemeinde zwei Bioläden geschlossen hatten und sie das Gefühl hatten, dass ein entsprechendes Klientel beziehungsweise Nachfrage nach biologischen Lebensmitteln vorhanden sei. „Die Lücke haben wir erfolgreich geschlossen“, blicken die Geschäftsinhaberinnen heute zurück. „Unser Geschäft wird angenommen und hat sich etabliert.“

Bei ihren Lieferanten bevorzugen die beiden Geschäftsinhaberinnen regionale Erzeuger. Sie freuen sich, dass es in unmittelbarer Nähe viele Bauern, Betriebe und Gemeinschaften gibt, die biologisch wirtschaften. „Wir arbeiten eng mit ihnen zusammen, um unseren Kunden möglichst frische Ware mit kurzen Anfahrtswegen bieten zu können“, sagen die Geschäftsinhaberinnen. Sein Brot bezieht der Bioladen von drei verschiedenen Bäckern: vom Bioland Bäcker Müller aus Schmalegg, vom Lehenhof aus dem Deggenhausertal und vom Rimpertsweiler Hof aus Salem-Oberstenweiler. Ebenfalls im Sortiment sind Bio-Weine aus der Region: Vom Markgraf, Hagnauer Winzerverein und Burgunderhof.

Auf ihrer Internetseite haben die Inhaberinnen mehrere Rezepte eingestellt, die ihnen ihre Kunden verraten haben. Darunter finden sich Salate, Suppen, Hauptspeisen, Nachtisch und Kuchen sowie Heilmittel. Bei Themenwochen werden Informationen und Rezepte zusammengestellt, die zu einem bestimmten Thema passen. Unter der Rubrik „Weihnachtsmenü“ finden sich beispielsweise Feldsalat mit Granatapfel, Blätterteig-Pastetchen mit Gemüse-Pilz-Füllung, Rote-Bete-Carpaccio mit Schafskäse und ein veganer Schokotraum. „Dieses Angebot an Rezepten werden wir weiter ausbauen“, sagt Monika Abel.

Jetzt zur Weihnachtszeit führt der Bioladen „Biothek Drei 50“ von seinen Bäckern beispielsweise Stollen, Weihnachtsgebäck und Früchtebrot, aber auch Blätterteigpasteten und entsprechender Käse für Fondue oder Raclette finden sich in den Regalen. Ab sofort werden auch lose Erdnüsse, Walnüsse, sonnengetrocknete Feigen und Aprikosen angeboten. „Das geht auch unverpackt, wenn Sie Ihre eigene Gefäße dafür bringen“, richtet Monika Abel einen diesbezüglichen Wunsch an die Kunden. Diese können in der Bistro-Ecke übrigens eine Tasse Kaffee, Tee, alkoholfreie Getränke oder einen Smoothie genießen. Dazu bieten die beiden Inhaberinnen Kuchen und Quiche.

Infos im Internet:

http://biothek-drei-50.de