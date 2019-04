von SK

Der Bodenseekreis hat es sich zum Ziel gemacht, zugewanderten Menschen möglichst gleichberechtigte Bildungschancen zu eröffnen. Dazu soll laut Mitteilung aus dem Landratsamt ein kommunales Bildungsmanagementkonzept erarbeitet werden, in dem Akteure und Angebote besser verbunden und weiterentwickelt werden sollen. Das Landratsamt will sich hier von der bayerischen Transferagentur für kommunales Bildungsmanagement am Deutschen Jugendinstitut unterstützen lassen.

Kern der Vereinbarung ist, dass Landratsamt und Transferagentur gemeinsam ein datenbasiertes Konzept erarbeiten. Darin sollen der Bedarf erhoben und Vorschläge erarbeitet werden, die bestehende Angebote und Strukturen besser zugänglich machen können. Begleitend sollen Bildungsmarketing sowie Bildungsmonitoring als Steuerungselemente entwickelt werden. Längerfristig sollen vor allem die schulischen und beruflichen Perspektiven von Kindern und Jugendlichen spürbar verbessert werden.

„Von gerechten Bildungschancen profitieren alle: Die Betreffenden haben die Chance auf ein wirtschaftlich selbstbestimmtes Leben, die Sozialkassen werden entlastet und die Wirtschaft gewinnt Fach- und Arbeitskräfte“, erklärt Landrat Lothar Wölfle.

Die Transferagentur wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung finanziert. Ihre Arbeit ist deshalb für den Landkreis kostenfrei. Die Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis gilt zunächst bis Ende 2020.