von sk

Meersburg/Friedrichshafen – Stadtentwicklung, Verkehr und Bildung waren Themen eines Informationsaustauschs von Mitgliedern der SPD-Kreistagsfraktion mit Meersburgs Bürgermeister Robert Scherer. Dies teilt Norbert Zeller mit, er ist Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. Da Meersburg keine Flächengemeinde sei, gelte es, die vorhandenen Flächen bestmöglich und verantwortungsbewusst zu nutzen, stellte Scherer unter der Zustimmung von Stadt- und Kreisrat Boris Mattes fest. Man werde deshalb darüber nachdenken, die Zahl der Vollgeschosse zu erhöhen, um mehr Wohnflächen zu bekommen. Die Doppelnutzung von Flächen soll intensiviert werden, insbesondere bei Parkflächen. Über weitere Maßnahmen zum Schutze des Wohnraums werde der Gemeinderat im Herbst beraten. Laut Mattes müsse auch geklärt werden, welche Belegungsrechte die Stadt Meersburg erwerben werde, um den Mietpreis um 30 bis 40 Prozent zu senken. „Erst dann wird es für Normalverdiener möglich sein, eine Mietwohnung in Meersburg zu bekommen.“

In Sachen Verkehr waren sich Scherer und die SPD-Kreisräte einig, dass nachhaltige Mobilität zwingend geboten sei. Dazu gehöre, so der Bürgermeister, eine verkehrsarme Innenstadt. In vorbildlicher Vorgehensweise werde mit den Anlieferern geklärt, wie die verkehrlichen Belastungen reduziert werden können, „ohne Poller einzubauen“. Mit gutem Beispiel gehe die Stadt auch bei der E-Mobilität voran. Nicht nur Dienstfahrzeuge werden auf E-Fahrzeuge umgestellt, sondern dies gelte auch für Fahrzeuge des Bauhofs. Außerdem ist geplant, die Anzahl der Ladestellen auf bis zu 30 Stück im neuen Parkhaus auszubauen, so der Bürgermeister. Einig war man sich auch, dass im Zuge des Neubaus der B 31 der Fährezubringer unbedingt in die Planung einbezogen werden müsse. Eine Zubringerlösung auf der Daisendorfer Straße lehnten Scherer und Mattes ab. Diese Straße diene als Schul- und Radweg sowie als innerörtliche Verbindungsstraße und könne keinen Schwerlastverkehr aufnehmen. Stattdessen solle eine neue Zubringerverbindung westlich von Meersburg geprüft werden.