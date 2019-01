Das Stadtwerk am See wird nach Friedrichshafen, Wilhelmsdorf und Kißlegg weitere Gemeinden in der Region mit neuen Ladesäulen versorgen. Diese werden in den kommenden Wochen nach und nach die Emma-Ladesäulen ersetzen.

Nach fünf Jahren im Dauerbetrieb waren die Säulen, die im Rahmen des Bundes-Förderprojekts für Elektromobilität im ländlichen Raum installiert wurden, technisch überholt, störanfällig und entsprachen nicht mehr den eichrechtlichen Voraussetzungen, um den getankten Strom berechnen zu können. Denn mit dem kostenlosen Emma-Tanken ist spätestens am 1. März endgültig Schluss. Dann werden pro getanktem Kilowatt für Kunden 30 Cent fällig, teilt das Stadtwerk am See mit. Dabei werde ausschließlich der tatsächliche Verbrauch, nicht die Verweildauer an der Ladesäule berechnet.

Säulen sind Eigentum der Kommunen

Dass die Abrechnungsmodalitäten im Bodenseekreis nicht einheitlich sind, ist dem Umstand zu verdanken, dass die Emma-Säulen zwar bisher vom Stadtwerk am See betrieben wurden, jedoch Eigentum der am Projekt beteiligten Kommunen sind. Und diese entscheiden über den zukünftigen Betreiber. Zwar habe man Angebote an die Gemeinden gemacht, doch nicht alle hätten dieses Angebot angenommen, so der Sprecher des Stadtwerks.

Während an den OEW-Säulen im Landkreis, die die EnBW betreibt, nach dem vollständigen Laden zusätzlich ein Zeittarif zum Tragen kommt, der einen Anreiz schaffen soll, den Parkplatz nach dem Tanken schnellstmöglich zu räumen, will das Stadtwerk am See die Verweildauer an der Säule unberücksichtigt lassen.

Die Abrechnung an den OEW-Säulen funktioniert nach einem anderen Prinzip. | Bild: Anette Bengelsdorf

Über eine App können E-Auto-Besitzer sehen, welche Ladesäulen frei sind und den Tankvorgang starten. Bezahlen können diese entweder über diese App oder mit der Ladekarte eines Betreibers. Doch auch ohne Vertrag funktioniert das Tanken. Ein gescannter QR-Code leitet den E-Mobilisten zur Website des Betreibers, wo ihm verschiede Bezahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen. An allen Säulen kann wie bisher mit Typ2-Steckern und mit Schukosteckern geladen werden.