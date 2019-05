Immenstaad/Hagnau vor 2 Stunden

Neue Fahrradstraße im Bodenseekreis: Das ändert sich auf dem zwei Kilometer langen Streckenabschnitt für Radler und Autofahrer

Zwischen Immenstaad und Hagnau gibt es die erste Fahrradstraße außerhalb einer Ortschaft im Bodenseekreis. Baumaßnahmen gab es an der Strecke keine. Was also macht den Unterschied?