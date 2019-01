Anfang Januar hat das 1984 gegründete IT-Unternehmen IHSE in Oberteuringen sein neues Firmengebäude an der Bundesstraße 33 im Gewerbegebiet von Neuhaus bezogen. Aktuell sind hier 80 Mitarbeiter in der Entwicklung, Fertigung und Administration tätig. Platz bietet der Neubau mit einer Gesamtfläche von rund 4000 Quadratmetern für bis zu 120 Mitarbeiter – das Ziel in den kommenden fünf Jahren.

Platz für 120 Mitarbeiter

Zudem besteht die Möglichkeit, das Unternehmen am neuen Standort in unmittelbarer Nachbarschaft zum ehemaligen Firmensitz in der Maybachstraße zu erweitern, so dass bis zu 200 Mitarbeiter bei IHSE beschäftigt werden können. Aktuell sind rund 70 Prozent der Mitarbeiter im Bereich Technik mit Entwicklung und Fertigung tätig. 30 Prozent kümmern sich um die Administration. Mit je einer Tochterfirma in den USA (New Jersey) und in Asien (Singapur) sowie einem globalen Netz an Vertriebspartnern stellt IHSE sicher, der weltweiten Nachfrage gerecht werden zu können. „Dazu gehört, dass unser Support rund um die Uhr erreichbar ist“, berichtet Fertigungsleiter Holger Maier.

Großes Kunden-Portfolio

IHSE ist im Bereich der KVM-Technik weltweit führend. KVM steht für Keyboard, Video und Maus. Dabei ermöglicht die IHSE-Technik den abgesicherten, verzögerungsfreien Zugriff von einem Arbeitsplatz auf mehrere Rechner und umgekehrt. Zu den Kunden von IHSE gehören TV- und Radiosender. Mit einem modernen KVM-System können Moderatoren, Regisseure oder Cutter von ihrem Platz aus auf die gerade benötigten Rechner blitzschnell zugreifen und hochauflösendes Videomaterial störungs- und verzögerungsfrei anzeigen und bearbeiten.

An Flughäfen wie dem Frankfurter Airport, im Besucherzentrum des EU-Parlaments in Brüssel und bei der Hafenkontrolle in Hong Kong sind KVM-Systeme der Oberteuringer Hard- und Softwareschmiede ebenso im Einsatz wie auf Kreuzfahrtschiffen, auf Bohrinseln, in Bildungseinrichtungen und im Versorgungs- und Transportwesen. „Die meisten unserer Ideen entstehen im Dialog mit den Kunden“, so Maier. Insbesondere schätzen sie den verzögerungsfreien Zugriff auf ihre Daten von einem räumlich getrennten Arbeitsplatz sowie modulare Systeme für maximale Flexibilität.

Weitere Mitarbeiter gesucht

Im Zuge des Wachstums sucht IHSE weitere Mitarbeiter, insbesondere Hardware- und Softwareentwickler. „Wir bilden auch selbst künftige Elektroniker für Geräte und Systeme aus und kooperieren mit der Dualen Hochschule“, informiert Maier. Die teils langjährigen Mitarbeiter würden insbesondere die Verwurzelung vor Ort in der Bodenseeregion in Verbindung mit dem internationalen Umfeld des Unternehmens schätzen.

Im neuen, komplett barrierefreien Gebäude finden sie ein ansprechendes Bistro und moderne, ergonomische Arbeitsplätze. „Im Vergleich zum ehemaligen Gebäude haben wir jetzt viel mehr Platz. Durch die offene Architektur und das Licht fühlt man sich deutlich wohler“, weiß Maier. In der Fertigung tragen zudem Klimatisierung und eine Fußbodenheizung zum angenehmen Arbeitsumfeld bei.

Auch die Außenanlagen werden bis zum Sommer Gestalt annehmen. Hier sei ein Biotop mit drei Teichen und einer Terrasse für die Mitarbeiter geplant. Rund sechs Millionen Euro ließ sich IHSE den neuen Firmensitz kosten.