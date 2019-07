von Andrea Fritz

Die Situation im Pflegebereich ist angespannt, auch im Bodenseekreis. „Wir stellen sowohl bei der Kurzzeitpflege als auch bei der Dauerpflege immer wieder fest, dass wir Versorgungsengpässe haben“, sagt Wiltrud Bolien. Sie ist im Kreis für die Altenhilfeplanung in der Sozialplanung zuständig.

Die Folge ist, dass die Träger – Liebenau, Pfingstweid und Camphill – angesichts des Pflegekräftenotstands mit Investitionen zurückhaltend sind. Es gibt aktuell im ganzen Kreis nur 19 Kurzzeitpflegeplätze, die langfristig belegbar sind. Bis 2025 bräuchte der Kreis laut Bedarfsplanung 130 dieser Plätze. „Das ist besorgniserregend“, sagt Wiltrud Bolien – zumal teilweise auch im häuslichen Bereich nicht mehr alle Leistungen angeboten werden können.

Nur noch 29 Pflegeeinrichtungen im Kreis

In der Dauerpflege sieht es ähnlich aus, da gibt es aktuell 750 Plätze, bis 2025 werden hier 2040 Plätze benötigt. Derzeit existieren nur noch 29 Pflegeeinrichtungen im Kreis, kleinere Einrichtungen wie das Haus Biblis in Nesselwangen, Rosengarten in Salem und Sonnenschein in Friedrichshafen haben bereits geschlossen. Nur in Tettnang entstehen derzeit 45 neue Plätze und in Owingen sind es 30.

In Überlingen soll nur umgebaut werden, danach sind es 16 Plätze weniger und in Friedrichshafen möchte man das Areal vom alten Hallenbad für einen Neubau nutzen, aber das Genehmigungsverfahren zieht sich noch. In Oberteuringen und Meckenbeuren sind laut Achim Lange, Sachgebietsleiter Heimaufsicht, die Heime nicht voll belegt, auch hier ist Personalmangel der Grund.

Zusammenarbeit mit der „Bildungsregion Bodenseekreis“

Das Netzwerk „Älter werden im Bodenseekreis“ will das Thema jetzt verstärkt anpacken. Mit Nachqualifikation, Auslandsrekrutierung, aber zuallererst durch Ausbildung. Am 1. Oktober wird in der Stadthalle Markdorf in Zusammenarbeit mit der „Bildungsregion Bodenseekreis“ eine Ausbildungsoffensive starten, die trägerübergreifend Schüler ab der achten Klasse und Quereinsteiger für die Pflege gewinnen will. Anders als bei Berufsmessen sollen die Träger weniger selbst präsentieren, man will vielmehr den Allteg in der Pflege an 20 Ständen erlebbar machen.

Eine Besonderheit ist der Einstieg in die Veranstaltung mit Motivationstrainer Matthias Herzog. „Uns ist klar, dass nicht alle hinterher Pfleger werden wollen“, sagt Wiltrud Bolien. Aber so wollen die Initiatoren zumindest die Ausbildung in der Pflege für alle erschließen.