Sipplingen – Die Fahrt eines Sattelschleppers, der am Montagmorgen mit einem Regionalexpress auf einem Bahnübergang in Sipplingen zusammenstieß, hätte an einer Abladestelle im Bereich Singen enden sollen. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Der Fahrer des Sattelschleppers, der von Osten her über die Bundesstraße B 31 fuhr, hatte sich demnach verfahren gehabt. Die Durchfahrt durch Sipplingen auf der alten B 31 war gesperrt. An der Baustelle in Sipplingen gab es dann kein Weiterkommen mehr, und so hatte der 51-jährige Fahrer versucht, auf einem hinter den Bahngleisen liegenden Parkplatz zu wenden.

Als der Interregio-Express um 7.45 heranfuhr, stand der Auflieger des Sattelschleppers auf den Gleisen, es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes 15 Menschen leicht verletzten, abweichende Meldungen gehen von 16 Verletzten aus. Wie die Polizei berichtet, entstand am Triebwagen des Zuges ein Schaden von 200 000 Euro, der Schaden Lastwagen, vor allem an dem mit Maisstärke und leeren Glasflaschen beladenen Auflieger, wird auf 50 000 Euro beziffert.

Musste abgeschleppt werden: Am Triebwagen des Interregioexpress entstand ein Schaden von 200 000 Euro. | Bild: Hilser, Stefan

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stand der Lastwagen für etwa 30 Sekunden im Bereich des Gleises, bevor es zum Zusammenstoß kam. Das Polizeipräsidium Konstanz bezieht sich bei diesen Angaben auf die Auswertung von digitalen Daten. Bei Schnellzügen, so auch beim Interregio, dauere es nur wenige Sekunden, bis die Schranken geschlossen sind und der Zug durchfährt. Ob der Fahrer des Lastwagens bemerkt hatte, dass sich die Schranken senkten, ist bislang nicht bekannt. Die Schranken- und Warnanlage am Sipplinger Bahngleis, so Aussagen der Pressestelle der Polizei, waren ausweislich einer Überprüfung und laut Zeugenaussagen korrekt in Betrieb.

Mit 50 000 Euro beziffert die Polizei den Schaden am Sattelschlepper. | Bild: Hilser, Stefan

Warum fuhr der Lastwagenfahrer über die Gleise? Ganz offensichtlich, um auf einem Parkplatz, der zwischen Gleisen und Bodensee liegt, zu wenden. "Er hat sich beim Wenden offenbar bezüglich der Größe des Parkplatzes verschätzt", teilte die Polizei mit. Für den Sattelauflieger sei der Platz "recht begrenzt, um dort zu wenden". Was dann genau passierte, wo und wie er sich dann weiter vorgestellt hatte zu wenden, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Für eine rechtliche Bewertung des mutmaßlichen Wendemanövers sei es jetzt aber noch zu früh.

Die Ermittlungen der Polizei richten sich nun gegen den Fahrer des Lastwagens. Ihm wird ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr und fahrlässige Körperverletzung in mehreren Fällen vorgeworfen.

