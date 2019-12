Wasserburg (Bodensee) vor 3 Stunden

Nach dem Brand auf dem Werftgelände: Wie geht es mit der Prechtl-Werft in Wasserburg weiter?

Neun Verletzte und ein Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro – das war die Bilanz des folgenschweren Brandes, der am 14. November in Wasserburg eine Werfthalle und ein Wohngebäude komplett zerstört hatte. Wird die Werfthalle am Bodensee wieder aufgebaut? Und wo kamen die Bewohner unter? Wir haben nachgefragt.