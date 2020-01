Lindau vor 4 Stunden

Nach Überfall auf Goldgeschäft: Täter sind weiterhin auf der Flucht

Bei einem Überfall auf ein Goldankaufgeschäft in Lindau haben mit Messern bewaffnete Unbekannte am Freitag Uhren, Bargeld und Gold erbeutet. Wie ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage erklärt, sind die Täter nach wie vor auf der Flucht.