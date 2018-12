Als hätte sie der Künstler Keith Haring gestaltet, turnen Strichmännchen um Blümchen, Autos und die Sonne auf der neuen Ladesäule in Markdorf herum. Sie ersetzt eine Emma-Ladesäule und versorgt seit Donnerstag auf dem Parkplatz am Stadtgraben in Markdorf alle Elektroautos mit Strom.

Emma-Säulen nach fünf Jahren technisch überholt

Nach fünf Jahren im Dauerbetrieb waren die Säulen, die im Rahmen des Förderprojekts Emma für Elektromobilität im ländlichen Raum installiert worden waren, technologisch überholt und entsprachen nicht mehr den eichrechtlichen Voraussetzungen, um den getankten Strom zukünftig zu berechnen. Denn bisher war das Tanken dank Emma kostenlos. Die Emma-Säulen im Bodenseekreis sind Eigentum der am Projekt beteiligten Kommunen und wurden bisher vom Stadtwerk am See betrieben. Für Ersatz in Markdorf hat jetzt der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) gesorgt.

OEW-Säulen werden von EnBW betrieben

Auf jeder Seite der Ladesäule stehen sowohl ein Anschluss für den Typ-2- als auch für den Schukostecker zur Verfügung. | Bild: Anette Bengelsdorf

Offiziell nahmen neben dem Markdorfer Bürgermeister Georg Riedmann und OEW-Geschäftsführerin Barbara Endriss auch Landrat Lothar Wölfle und EnBW-Chef Frank Mastiaux die Ladesäule in Betrieb. Denn die Säulen – zwei weitere stehen bereits in Stetten und in Liebenau – wurden zwar von OEW kostenlos an Markdorf geliefert, betrieben werden sie jedoch von der EnBW, der Energie Baden-Württemberg. „Wir mussten eine europaweite Ausschreibung machen“, sagte Lothar Wölfle, der auch OEW-Verbandsvorsitzender ist, „und ich bin froh, dass die EnBW das Rennen gemacht hat.“

Elektromobilität für EnBW "wichtiger Wirtschaftszweig"

Denn neben anderen Aktionären ist die OEW mit 46,75 Prozent am Karlsruher Energieversorger beteiligt. Nachdem der Bau und Betrieb von Kraftwerken an Rentabilität verloren hat, ist die Elektromobilität für die EnBW ein wichtiger Wirtschaftszweig geworden. „Wir wollen uns zukünftig noch stärker als bisher der E-Mobilität widmen“, betonte dann auch Mastiaux. Besonders im ländlichen Raum wolle man verstärkt Ladesäulen installieren.

In Friedrichshafen und ÜberlingenLadesäulen vom Stadtwerk am See

Während im Raum Friedrichshafen und Überlingen die Ladesäulen vom Stadtwerk am See betrieben werden, wurden neben der OEW auch das Regionalwerk Bodensee von den Gemeinden mit dem Ausbau beauftragt. Daher gibt es im Bodenseekreis künftig in der Nach-Emma-Zeit keine einheitliche Ladeinfrastruktur mehr. "Die Entscheidung über den Weiterbetrieb der Ladesäule und die Auswahl des Partners liegt bei der jeweiligen Gemeinde“, sagt dazu Sebastian Dix, Sprecher des Stadtwerks am See. Zwar habe man Angebote an die Gemeinden gemacht mit dem Ziel, die Einheitlichkeit im Emma-Projekt aufrecht zu erhalten, doch nicht alle Gemeinden hätten dieses Angebot angenommen.

Landrat: Vereinheitlich war nie geplant

Wie Landrat Lothar Wölfle erklärt, war eine diesbezügliche Vereinheitlichung nie geplant. „Wir haben drei Grundversorger im Bodenseekreis“, sagt er, „und jeder versorgt sein Gebiet“. Als Grundversorger gilt gemäß Paragraf 36 des Energiewirtschaftsgesetzes jeweils das Energieversorgungsunternehmen, das die meisten Haushaltskunden in einem Netzgebiet der allgemeinen Versorgung beliefert. In Markdorf ist das die EnBW.

Laden unabhängig vom Betreiber weiter möglich

Unabhängig vom Betreiber wird das Tanken an allen Ladesäulen im Kreis weiterhin möglich sein. Wie Sebastian Dix vom Stadtwerk versichert, werde „gemeinsam mit anderen Betreibern daran gearbeitet, die vollständige Kompatibilität auch in der Region herzustellen“. Auch Tobias Sailer vom Team E-Mobilität der EnBW erklärt, dass seit 2017 jede Säule barrierefrei zugänglich sein muss, also ohne Vertrag und ohne Ladekarte des jeweiligen Versorgers. Dazu ist an jeder Säule ein QR-Code angebracht, der, mit dem Smartphone eingescannt, den E-Mobilisten auf die Website des jeweiligen Betreibers leitet.

Zahlung über normale Zahlungsmittel

Ohne Vertrag und Ladekarte tanken: Mit dem Smartphone wird der QR-Code gescannt. | Bild: Anette Bengelsdorf

Über diese kann dann per Paypal, Kreditkarte oder per Lastschriftverfahren für eine zuvor bestimmte Zeit getankt werden. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, die App der EnBW kostenlos aufs Smartphone zu laden. Dort hinterlegt der Kunde einmalig seine Daten und kann so direkt bezahlen. Wer lieber etwas in Händen hält, statt sich auf sein Handy zu verlassen, der kann, wie auch beim Stadtwerk am See, mit Vertrag eine Ladekarte bekommen. Tankt man mit dieser an der Säule eines anderen Betreibers, fallen Roaming-Gebühren an.

Sonderpreis bis Ende Januar

Bis zum 31. Januar soll das Tanken an den neuen OEW-Säulen 1 Euro pro Ladung kosten, unabhängig von der Menge des geladenen Stroms. Danach wird wie auch beim Stadtwerk am See kilowattabhängig abgerechnet. „Im ersten Quartal des neuen Jahrs wollen wir einen fairen, verbrauchsabhängigen Tarif einführen“, sagt EnBW-Mobility-Chef Marc Burgstahler. Der Preis pro Kilowattstunde – er stand am Donnerstag noch nicht endgültig fest – wird dann so lange fällig, bis die Batterie vollständig geladen ist.

Am Ende des Ladevorgangs kommt Zeit-Tarif

Verbleibt der Stecker danach noch in der Buchse, tritt jedoch ein Zeittarif in Kraft, der die Kosten fürs Tanken deutlich übersteigen wird. Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, die Stellplätze an der Ladesäule schnellstmöglich zu räumen, um Platz für andere E-Fahrzeuge zu schaffen. Sonst würden diese reservierten Parkplätze, wie Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann weiß, gern als kostenlose Dauerparkplätze genutzt.

An den Ladesäulen, ausgestattet mit je zwei Anschüssen für den Typ-2-Stecker, können zwei E-Autos mit einer maximalen Leistung von 22 Kilowatt laden. Zwei Schuko-Steckdosen mit einer maximalen Leistung von 3,5 Kilowatt zum Laden von Kleinstwagen wie Smart, Renault Twizy, elektrischen Rollern, Motorrädern und Pedelecs sind ebenfalls vorhanden.