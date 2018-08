Wenn zwei 14-Zylinder-Sternmotoren mit jeweils 1700 PS die Luft zum Beben bringen, dürften Freunde historischer Flugzeuge am Wochenende voll auf ihre Kosten kommen: Neben Exemplaren der Do 27 aus den 50er und 60er Jahren über den höchsten Doppeldecker der Welt, die Antonov AN-2, bis zum Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg werden 50 Oldtimer der Lüfte bei den Do-Days in Friedrichshafen erwartet. Dass diese nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft eine gute Figur machen, stellen sie zweimal täglich bei Kunstflugvorführungen und Formationsflüge der Fliegerstaffel Altenrhein unter Beweis.

"Die Do-Days haben sich zu einem großen Oldtimer-Treffen entwickelt", sagt Patrick Lindner, Pressesprecher des Dornier-Museums in Friedrichshafen und verspricht Unterhaltung für alle. Anlässlich des Jubiläums "50 Jahre Do-31" zeigen Modellbauer ihre ferngesteuerten Senkrechtstarter-Modelle mit Spannweiten bis zu drei Metern.

Vortrag über die "Landhut"

Sollte es Kindern beim Tretflieger-Wettrennen und in der Hüpfburg zu heiß werden, kann vielleicht die Feuerwehr mit ihren Löschvorführungen für Abkühlung sorgen. In einer Schauwerft wird ein Flugzeug restauriert und am Sonntag um 13 Uhr wird Projektleiter Martin Brandes über die "Landshut" sprechen.

"Ju-52 extrem sicheres Flugzeug"

Und, wie gewohnt, finden wieder an beiden Tagen Rundflüge statt. "Auch an uns ist der Absturz der JU-52 in der Schweiz nicht vorbeigegangen", sagt Lindner. Er bestätigte jedoch, dass die Rundflüge mit der "Tante JU" wie geplant stattfinden werden.

"Die JU-52 ist ein extrem sicheres Flugzeug", sagt dazu David Dornier. So ein Flugzeug vom Himmel zu holen, hält der Museumsdirektor mit Pilotenschein für extrem schwierig. Da die Rundflüge am Bodensee und nicht im Hochgebirge stattfinden und daher keiner unberechenbaren Thermik ausgesetzt seien, sieht er keinerlei Risiko. "Ich würde jederzeit einsteigen", sagt der Enkel des Luftfahrt-Pioniers. Zum Einsatz komme in diesem Jahr eine Maschine der Deutschen Lufthansa Berlin Stiftung, "top gewartet und auf ihre Sicherheit überprüft".

Dornier: "Wartung muss perfekt sein"

GPS und Wetterradar seien heute in diesen Maschinen bereits eingebaut, sagt Dornier. Möglich wäre auch, einen Voice-Recorder im Cockpit zu installieren, um die Gespräche der Piloten aufzuzeichnen. Doch bereits der Einbau einer Blackbox, wie in modernen Flugzeugen üblich, hält er nicht für machbar. Denn die Technik dieser Oldtimer sei analog und liefere somit keine Daten. Wie Fachleute bestätigen, wäre das Nachrüsten mit moderner Technik nur mit hohem finanziellem Aufwand möglich und führe aufgrund der Kabelmengen zu einem Gewichtsproblem. Kosten und Nutzen stünden somit in keinem sinnvollen Verhältnis. "Die Wartung des Flugzeugs und die Vorbereitung des Flugs müssen perfekt sein", sagt Dornier. Dann bestehe auch mit Oldtimern in der Luft keine Gefahr.

Do-Days Termin: Das Flugwochenende findet am Samstag, 11. August, von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 12. August, von 9 bis 17 Uhr im und um das Dornier-Museum in Friedrichshafen statt.

Das Flugwochenende findet am Samstag, 11. August, von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 12. August, von 9 bis 17 Uhr im und um das Dornier-Museum in Friedrichshafen statt. Eintrittspreise: Erwachsene 11 Euro, Kinder (6–16 Jahre) 5 Euro, Familienticket (zwei Erwachsene und Kinder bis 16 Jahre) 25 Euro. Die Pilot's Party, Samstag, 18 Uhr, ist kostenlos.

Erwachsene 11 Euro, Kinder (6–16 Jahre) 5 Euro, Familienticket (zwei Erwachsene und Kinder bis 16 Jahre) 25 Euro. Die Pilot's Party, Samstag, 18 Uhr, ist kostenlos. Parkplätze/Busse: Sind am Museum begrenzt vorhanden. Oldtimer- und Sonderbusse pendeln zwischen Hafenbahnhof und Hauptbahnhof zum Dornier-Museum. Ferner steht der ZF-Parkplatz P6 zur Verfügung, Busse pendeln im 10-Minuten-Takt.

Sind am Museum begrenzt vorhanden. Oldtimer- und Sonderbusse pendeln zwischen Hafenbahnhof und Hauptbahnhof zum Dornier-Museum. Ferner steht der ZF-Parkplatz P6 zur Verfügung, Busse pendeln im 10-Minuten-Takt. Rundflüge: Flüge mit der Ju 52 müssen im Voraus bei der Deutschen Lufthansa Berlin Stiftung (www.dlbs.de) gebucht werden, alle anderen Flüge vor Ort. Das Rahmenprogramm im Internet:

