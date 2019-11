von Andrea Fritz

Sie singen, klatschen, lachen und werfen bunte Tücher in die Luft. Was mittwochs in der ambulanten Betreuungsgruppe des DRK in Friedrichshafen geschieht, wirft das gängige Bild von Menschen mit Demenz völlig über den Haufen. Die Gruppe nennt sich Musikcafé und die Mitglieder werden Gäste genannt.

Anmeldung Wer Interesse am Musikcafé hat, kann sich an die Beratungsstelle für Demenzkranke und ihre Angehörigen wenden. Telefon: 0 75 41/50 40 oder per E-Mail an: info@drk-kv-bodenseekreis.de

„Liedgut ist emotional tief verankert und die Emotion ist unberührt von der Demenz“, erklärt Tina Manig. Sie ist Pflegefachkraft, Musikpädagogin, Musikgeragogin und leitet diese Gruppe seit September. Musikgeragogik beschäftigt sich mit der Vermittlung musikalischer Inhalte im Alter. Mal wird gesungen, geklatscht und mit den Fingern geschnippt, ein andermal kommen Musikinstrumente wie Klangstäbe, Triangel und Rassel zum Einsatz oder eben auch bunte Tücher, Bälle, Kerzenlicht und andere Trigger.

Musik und Humor in der Gruppe

Jeder dieser Nachmittage steht unter einem Motto, das zur Jahreszeit passt. Mit Gesang, Spiel und gymnastischen Übungen werden auf kreative Weise Erinnerungen geweckt. Ganz wichtig ist Tina Manig neben der Musik auch der Humor, je fröhlicher die Gruppe wird, desto besser. „Unsere Gäste genießen es, mit gleichermaßen Betroffenen zusammenzusein“, sagt Bruna Wernet, die die Beratungsstelle für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen beim DRK-Kreisverband leitet.

Den pflegenden Angehörigen verschaffen die regelmäßigen Treffen eine Verschnaufpause im Alltag und auf Wunsch werden die Gäste sogar mit einem Fahrdienst abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Weil das Angebot staatlich anerkannt und gefördert ist, können die Gebührensätze über die Pflegekasse abgerechnet werden. Dank der vielen ehrenamtlichen Helfer hat die Gruppe außerdem einen Betreuungsschlüssel von eins zu zwei. Das bedeutet, dass auf zwei Besucher jeweils eine ehrenamtliche oder ausgebildete Betreuungskraft kommt.

Vier Betreuungsgruppen im Bodenseekreis

Insgesamt bietet das Deutsche Rote Kreuz im Bodenseekreis vier Betreuungsgruppen an, davon zwei in Friedrichshafen. „Das Musikcafé am Mittwoch ist die einzige Gruppe mit musikalischem Schwerpunkt in der ganzen Region“, sagt Karl-Heinz Jaeckel, Leiter der Sozialarbeit im Kreisverband Bodenseekreis. Trotzdem kann die Gruppe derzeit noch Teilnehmer annehmen.