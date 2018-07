Kempten/Lindau (hog) Im März vergangenen Jahres war im Lindauer Stadtteil Zech ein 76-jähriger Rentner in einem ehemaligen Bahnwärterhäuschen brutal ermordet worden. Das Haus wurde von den mutmaßlichen Tätern nach der Tat in Brand gesteckt. Derzeit stehen zwei der mutmaßlichen Täter vor dem Landgericht Kempten. Nach einem dritten Täter wird gefahndet. Am vierten Verhandlungstag kam neben dem Bewohner der Einliegerwohnung des Bahnwärterhauses auch ein Lindauer Kripo-Beamter als Zeuge zu Wort.

Bodenseekreis Zum Prozessauftakt um den Mord an einem 76-jährigem Lindauer Rentner schwiegen beide Angeklagten Lesen Sie auch

Angeklagte sprechen weiter nur über Anwälte

Immer noch sprechen die beiden Angeklagten nur über ihre Anwälte. Der 37-jährige Mann, der sich wegen Mordes an dem Rentner verantworten muss, zeigt sich im Verfahren ebenso emotionslos wie sein Mitangeklagter. Gefühle zeigen die beiden nur, wenn sie am Morgen von der Polizei gebracht werden und vor dem Landgericht kurz mit ihren Verwandten sprechen dürfen.

Zeuge: Angeklagter hat zwei Messer in der Zelle

Am vierten von sieben geplanten Verhandlungstagen sagte neben dem Bewohner der Einliegerwohnung, der aber während der Tat mit seiner Lebensgefährtin im Urlaub war, auch ein Mitinsasse des Hauptangeklagten aus der Justizvollzugsanstalt Kempten aus. Der 27-Jährige schilderte vor Gericht, dass ihm der 37-jährige Angeklagte erzählt habe, er habe in seiner Zelle zwei Messer, die er im Falle von Schwierigkeiten mit den Justizbeamten auch einsetzen wolle. Ob es diese Messer wirklich gibt und ob der Angeklagte diese besitzen darf, soll jetzt geklärt werden.

"Riskant, gegen Landsleute auszusagen"

Ein Polizeibeamter, der in der Vollzugsanstalt einen Landsmann des Angeklagten befragt hatte, schilderte vor Gericht, dass der Zeuge Angst habe. Es sei riskant, gegen Landsleute auszusagen, eine Rückkehr ins Heimatland sei dann fast nicht mehr möglich, zitierte der Beamte den Zeugen. Zu einem kurzen Disput zwischen dem Rechtsanwalt des Angeklagten und dem Polizeibeamten kam es, als der Anwalt dem Polizeibeamten unterstellte, dieser habe den Zeugen absichtlich in der Nachbarzelle des Hauptangeklagten platziert.

Frau hatte Angeklagten und Familie Zimmer vermietet

Ebenso zu Wort kam an diesem Donnerstag die Frau, die den Angeklagten und einigen Familienmitgliedern in einem ehemaligen Kinderheim in Achberg Zimmer vermietet hatte. Sie sagte aus, dass die beiden Angeklagten in der Zeit von 7. bis 13. März 2017 bei ihr gewohnt hätten.

Kripo-Beamter: Mitangeklagter eigentlich Drahtzieher der Bluttat

Ein Lindauer Kripo-Beamter, der sowohl die beiden Angeklagten, als auch einige Mitglieder der Familie vernommen hatte, vermutet, dass der mitangeklagte 30-Jährige, der beschuldigt wird, das Fluchtauto gefahren zu haben, der eigentliche Drahtzieher der Bluttat sein könnte. „Die Herrschaften haben sich diese Geschichte ausgedacht, um den 30-Jährigen aus der Schusslinie zu bringen und dem 37-Jährigen die Hauptschuld zu unterstellen.“

Die Verhandlung wird am 7. und 8. August fortgesetzt, ein Urteil wird für den 22. August erwartet.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein